Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Πλήρης αντίθεση σε νέα λιμενικά τέλη των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Maritime Action Plan

Το ICS αναγνωρίζει τον στόχο αναζωογόνησης και επέκτασης της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η αύξηση της εμπορικής χωρητικότητας μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα.

Μια ισχυρή και διαφοροποιημένη διεθνής ναυπηγική βάση, σημειώνεται, λειτουργεί προς όφελος του διεθνούς εμπορίου και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ωστόσο, το Επιμελητήριο απορρίπτει κατηγορηματικά την προοπτική επιβολής νέων λιμενικών τελών, συμπεριλαμβανομένου ενός καθολικού τέλους υποδομών ή ασφάλειας για εμπορικά πλοία ξένης κατασκευής που προσεγγίζουν αμερικανικούς λιμένες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ICS, η επιβολή τελών βάσει του βάρους του εισαγόμενου φορτίου —σε επίπεδα από 1 έως 25 σεντς ανά κιλό— θα δημιουργούσε σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στις θαλάσσιες μεταφορές, με κίνδυνο στρέβλωσης του εμπορίου, αύξησης του κόστους για καταναλωτές και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, διατάραξης της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου και πιθανής πρόκλησης αντιποίνων.

Το ICS υπογραμμίζει ότι η ναυτιλία πρέπει να διακινεί το εμπόριο ελεύθερα, αποδοτικά και χωρίς περιττά εμπόδια, τονίζοντας πως η παγκόσμια φύση των θαλάσσιων μεταφορών απαιτεί προσεκτικά συντονισμένες πολιτικές που αποφεύγουν ακούσιες επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την οικονομική σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία με την αμερικανική διοίκηση και τους διεθνείς εταίρους, με στόχο την υποστήριξη πολιτικών που ενισχύουν τη ναυτιλιακή ικανότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα και την ακεραιότητα του παγκόσμιου εμπορίου.