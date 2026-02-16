ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Πλήρης αντίθεση σε νέα λιμενικά τέλη των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Maritime Action Plan
Ναυτιλία
20:02 - 16 Φεβ 2026

Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Πλήρης αντίθεση σε νέα λιμενικά τέλη των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Maritime Action Plan

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε νέο προτεινόμενο λιμενικό τέλος εκφράζει το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), με αφορμή το Maritime Action Plan της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και τις προβλέψεις του για την ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής και ναυτιλιακής ικανότητας της χώρας.

Το ICS αναγνωρίζει τον στόχο αναζωογόνησης και επέκτασης της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η αύξηση της εμπορικής χωρητικότητας μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα.

Μια ισχυρή και διαφοροποιημένη διεθνής ναυπηγική βάση, σημειώνεται, λειτουργεί προς όφελος του διεθνούς εμπορίου και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ωστόσο, το Επιμελητήριο απορρίπτει κατηγορηματικά την προοπτική επιβολής νέων λιμενικών τελών, συμπεριλαμβανομένου ενός καθολικού τέλους υποδομών ή ασφάλειας για εμπορικά πλοία ξένης κατασκευής που προσεγγίζουν αμερικανικούς λιμένες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ICS, η επιβολή τελών βάσει του βάρους του εισαγόμενου φορτίου —σε επίπεδα από 1 έως 25 σεντς ανά κιλό— θα δημιουργούσε σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στις θαλάσσιες μεταφορές, με κίνδυνο στρέβλωσης του εμπορίου, αύξησης του κόστους για καταναλωτές και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, διατάραξης της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου και πιθανής πρόκλησης αντιποίνων.

Το ICS υπογραμμίζει ότι η ναυτιλία πρέπει να διακινεί το εμπόριο ελεύθερα, αποδοτικά και χωρίς περιττά εμπόδια, τονίζοντας πως η παγκόσμια φύση των θαλάσσιων μεταφορών απαιτεί προσεκτικά συντονισμένες πολιτικές που αποφεύγουν ακούσιες επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την οικονομική σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία με την αμερικανική διοίκηση και τους διεθνείς εταίρους, με στόχο την υποστήριξη πολιτικών που ενισχύουν τη ναυτιλιακή ικανότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα και την ακεραιότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα πρωτοβουλία της Vodafone συνδέει ταλέντα με τον κόσμο της τεχνολογίας
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Νέα πρωτοβουλία της Vodafone συνδέει ταλέντα με τον κόσμο της τεχνολογίας

Ισραήλ: Επιστροφή στην ανάπτυξη με άνοδο ΑΕΠ 3,1% το 2025 - Στήριξη από επενδύσεις και εξαγωγές
Ειδήσεις

Ισραήλ: Επιστροφή στην ανάπτυξη με άνοδο ΑΕΠ 3,1% το 2025 - Στήριξη από επενδύσεις και εξαγωγές

AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25

Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες
Ειδήσεις

Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα
Ειδήσεις

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ