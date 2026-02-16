Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες 

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama επιχείρησε να βάλει τέλος στη διαδικτυακή φημολογία που προκάλεσαν σχόλιά του για την ύπαρξη εξωγήινων σε podcast το Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια σύντομων, «γρήγορων» ερωτήσεων με τον παρουσιαστή Brian Tyler Cohen, ο Ομπάμα ρωτήθηκε αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί. «Είναι αληθινοί», απάντησε αρχικά. «Αλλά δεν τους έχω δει. Και δεν κρατούνται στην Περιοχή 51». Η κατηγορηματική αυτή εισαγωγή προκάλεσε εικασίες ότι ίσως διαθέτει κάποια ιδιαίτερη γνώση πέρα από μια προσωπική άποψη βασισμένη στις πιθανότητες.

Ωστόσο, αργότερα την Κυριακή, ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για το All Star Game του NBA, ο Ομπάμα προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση στο Instagram. «Προσπαθούσα να μείνω στο πνεύμα της γρήγορης ερώτησης, αλλά επειδή προκάλεσε τόση προσοχή, να διευκρινίσω», έγραψε. «Στατιστικά, το Σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι καλές. Όμως οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες, που η πιθανότητα να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρή. Και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα κανένα στοιχείο ότι υπήρξε επαφή με εξωγήινους. Πραγματικά!»

Η ιδέα ότι η ύπαρξη ζωής αλλού στο Σύμπαν είναι στατιστικά πιθανή δεν είναι καινούργια. Συζητείται εδώ και δεκαετίες και έχει εμφανιστεί ακόμη και σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της National Security Agency από το 2004.

Η μυστικότητα γύρω από τη Area 51, τη διαβόητη στρατιωτική βάση δοκιμών στη Νεβάδα, έχει τροφοδοτήσει επί χρόνια θεωρίες συνωμοσίας. Το 2013, η Central Intelligence Agency αναγνώρισε επίσημα την ύπαρξη της βάσης, όχι όμως και τις φήμες περί συντριβών UFO ή απόκρυψης εξωγήινων. Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές άκρως απόρρητων και πειραματικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα τελευταία χρόνια, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και η NASA έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον δημοσιοποιώντας στοιχεία για τα λεγόμενα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), όρο που προτιμάται πλέον αντί του «UFO», ώστε να περιλαμβάνει ευρύτερα ανεξήγητα φαινόμενα. Πολλά από αυτά αποδίδονται τελικά σε καιρικά ή οπτικά φαινόμενα, καθώς και σε αντικείμενα όπως drones ή μπαλόνια.