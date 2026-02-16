ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες
Ειδήσεις
18:46 - 16 Φεβ 2026

Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama επιχείρησε να βάλει τέλος στη διαδικτυακή φημολογία που προκάλεσαν σχόλιά του για την ύπαρξη εξωγήινων σε podcast το Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια σύντομων, «γρήγορων» ερωτήσεων με τον παρουσιαστή Brian Tyler Cohen, ο Ομπάμα ρωτήθηκε αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί. «Είναι αληθινοί», απάντησε αρχικά. «Αλλά δεν τους έχω δει. Και δεν κρατούνται στην Περιοχή 51». Η κατηγορηματική αυτή εισαγωγή προκάλεσε εικασίες ότι ίσως διαθέτει κάποια ιδιαίτερη γνώση πέρα από μια προσωπική άποψη βασισμένη στις πιθανότητες.

Ωστόσο, αργότερα την Κυριακή, ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για το All Star Game του NBA, ο Ομπάμα προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση στο Instagram. «Προσπαθούσα να μείνω στο πνεύμα της γρήγορης ερώτησης, αλλά επειδή προκάλεσε τόση προσοχή, να διευκρινίσω», έγραψε. «Στατιστικά, το Σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι καλές. Όμως οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες, που η πιθανότητα να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρή. Και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα κανένα στοιχείο ότι υπήρξε επαφή με εξωγήινους. Πραγματικά!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggk2sslnckh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ιδέα ότι η ύπαρξη ζωής αλλού στο Σύμπαν είναι στατιστικά πιθανή δεν είναι καινούργια. Συζητείται εδώ και δεκαετίες και έχει εμφανιστεί ακόμη και σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της National Security Agency από το 2004.

Η μυστικότητα γύρω από τη Area 51, τη διαβόητη στρατιωτική βάση δοκιμών στη Νεβάδα, έχει τροφοδοτήσει επί χρόνια θεωρίες συνωμοσίας. Το 2013, η Central Intelligence Agency αναγνώρισε επίσημα την ύπαρξη της βάσης, όχι όμως και τις φήμες περί συντριβών UFO ή απόκρυψης εξωγήινων. Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές άκρως απόρρητων και πειραματικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα τελευταία χρόνια, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και η NASA έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον δημοσιοποιώντας στοιχεία για τα λεγόμενα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), όρο που προτιμάται πλέον αντί του «UFO», ώστε να περιλαμβάνει ευρύτερα ανεξήγητα φαινόμενα. Πολλά από αυτά αποδίδονται τελικά σε καιρικά ή οπτικά φαινόμενα, καθώς και σε αντικείμενα όπως drones ή μπαλόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 19:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπό αμφισβήτηση από τους New York Times η υλοποίηση των δεσμεύσεων της CMA CGM προς τις ΗΠΑ
Ναυτιλία

Υπό αμφισβήτηση από τους New York Times η υλοποίηση των δεσμεύσεων της CMA CGM προς τις ΗΠΑ

Restart στους υδρογονάνθρακες με ορίζοντα 2035 – Οι όροι του deal
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Restart στους υδρογονάνθρακες με ορίζοντα 2035 – Οι όροι του deal

ΠΑΣΟΚ: «Έκθεση-κόλαφος» του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Έκθεση-κόλαφος» του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Artemis II: Επενδυτικό boom του $1 τρισ. στη διαστημική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες θα κερδίσουν
Ειδήσεις

Artemis II: Επενδυτικό boom του $1 τρισ. στη διαστημική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες θα κερδίσουν

Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν
Ανεμοδείκτης

Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν

Άρτεμις II: Η Σελήνη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί – Νέες φωτογραφίες που καθηλώνουν
Magazino

Άρτεμις II: Η Σελήνη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί – Νέες φωτογραφίες που καθηλώνουν

Μητσοτάκης: Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ