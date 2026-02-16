AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25

Η AVIN πρωτοπορεί και παρουσιάζει το AVINation, το νέο πρόγραμμα καθημερινών προνομίων που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για νέους οδηγούςηλικίας 18-25 ετών, και το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από το AVIN Κερδίζω app.

Οι νέοι, που ξέρουν πώς να δημιουργούν το δικό τους μουντ και… να ξεχωρίζουν, θα έχουν τώρα και το δικό τους πρόγραμμα προνομίων! Καθημερινά, τα μέλη του AVINation θα κερδίζουν 50 πόντους με κάθε καφέ και 100 πόντους με κάθε πλύσιμο αυτοκινήτου, ενώ κάθε Σάββατο θα γιορτάζουν το Youth Day, με x2 πόντους σε όλα τα καύσιμακίνησης!

Το AVINation είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης από εταιρεία καυσίμων στην Ελλάδα,για νέους 18-25 ετών και είναι … ΜΟΥΝΤ! Μέσα από την εφαρμογή, τα μέλη ενημερώνονται για όλα τα νέα, τους διαγωνισμούς και τα αποκλειστικά προνόμια, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν πιο rewarding διαδρομές, κερδίζοντας πόντους που μετατρέπονται σε 3€ δωροεπιταγές για εξαργύρωση στην AVIN.

Για τη συμμετοχή στο AVINation, χρειάζονται μόνο δύο απλά και γρήγορα βήματα: εγκατάσταση του AVIN Κερδίζω app και εγγραφή με επιβεβαίωση της ηλικίας στο AVINation.

Με κάθε νέα εγγραφή στο AVINation, η ΑVINπροσφέρει για το καλωσόρισμα 100 πόντους στο AVIN Κερδίζω app, έναν καφέ και ένα αρωματικό αυτοκινήτου. Επιπλέον, με την εγγραφή τους τα νέα μέλη μπαίνουν αυτόματα σε διαγωνισμό για πλούσια δώρα, όπως smartphones, laptops, ακουστικά και προπληρωμένες κάρτες καυσίμων AVIN!