ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:48 - 16 Φεβ 2026

AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η AVIN πρωτοπορεί και παρουσιάζει το AVINation, το νέο πρόγραμμα καθημερινών προνομίων που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για νέους οδηγούςηλικίας 18-25 ετών, και το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από το AVIN Κερδίζω app.

Οι νέοι, που ξέρουν πώς να δημιουργούν το δικό τους μουντ και… να ξεχωρίζουν, θα έχουν τώρα και το δικό τους πρόγραμμα προνομίων! Καθημερινά, τα μέλη του AVINation θα κερδίζουν 50 πόντους με κάθε καφέ και 100 πόντους με κάθε πλύσιμο αυτοκινήτου, ενώ κάθε Σάββατο θα γιορτάζουν το Youth Day, με x2 πόντους σε όλα τα καύσιμακίνησης!

Το AVINation είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης από εταιρεία καυσίμων στην Ελλάδα,για νέους 18-25 ετών και είναι … ΜΟΥΝΤ! Μέσα από την εφαρμογή, τα μέλη ενημερώνονται για όλα τα νέα, τους διαγωνισμούς και τα αποκλειστικά προνόμια, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν πιο rewarding διαδρομές, κερδίζοντας πόντους που μετατρέπονται σε 3€ δωροεπιταγές για εξαργύρωση στην AVIN.

Για τη συμμετοχή στο AVINation, χρειάζονται μόνο δύο απλά και γρήγορα βήματα: εγκατάσταση του AVIN Κερδίζω app και εγγραφή με επιβεβαίωση της ηλικίας στο AVINation.

Με κάθε νέα εγγραφή στο AVINation, η ΑVINπροσφέρει για το καλωσόρισμα 100 πόντους στο AVIN Κερδίζω app, έναν καφέ και ένα αρωματικό αυτοκινήτου. Επιπλέον, με την εγγραφή τους τα νέα μέλη μπαίνουν αυτόματα σε διαγωνισμό για πλούσια δώρα, όπως smartphones, laptops, ακουστικά και προπληρωμένες κάρτες καυσίμων AVIN!

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά &amp; αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το Πάσχα
Ναυτιλία

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά & αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το Πάσχα

ΕΣΕΕ: Πτώση επιδόσεων για το 50% των επιχειρήσεων στις χειμερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με πέρυσι
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΕΕ: Πτώση επιδόσεων για το 50% των επιχειρήσεων στις χειμερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με πέρυσι

Πετρέλαιο Θέρμανσης από την AVIN με κέρδος έως 6%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης από την AVIN με κέρδος έως 6%

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή (20/7) – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή (20/7) – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ