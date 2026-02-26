Ντεμπούτο του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers - Αέρας ναυτιλίας στην κεφαλαιαγορά

Το «κουδούνι» έναρξης διαπραγμάτευσης της νέας ομολογιακής έκδοσης της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, «έκρουσε» σήμερα (26/2) στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεράσιμος Καλογηράτος.

Η εισαγωγή των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος γίνεται στο ΧΑ μετά την επιτυχή έκδοση και υπερκάλυψη του εταιρικού ομολόγου, όπου καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές με τις προσφορές να φτάνουν τα 338 εκατ. για εκδοθείσες ομολογίες ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στα €1.000 ανά ομολογία, με την τελική απόδοση να ορίζεται στο 3,75% και το επιτόκιο στο 3,75% ετησίως.

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Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Γιάννος Κοντόπουλος κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης η έκδοση μπαίνει προς διαπραγμάτευση όντας στο κατώτατο εύρος απόδοσης. Κι όπως σημείωσε το 74% περίπου της αξίας των ομολογιών δόθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές με το υπόλοιπο μόνο σε θεσμικούς.

«Αποδεικνύεται η εμπιστοσύνη στις αγορές ομόλογων του Χρηματιστηρίου» τόνισε ο Γιάννος Κοντόπουλος αναφέροντας ότι από 2016 έχουν εκδοθεί 39 ομολογίες με 5 από αυτές να είναι εκδόσεις από ναυτιλιακό κλάδο . Στα δε 1,39 δισεκ. τα επενδεδυμένα.

Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Καλογηράτος ότι ο όμιλος για τρίτη φορά εκδίδει ομόλογο στην ελληνική αγορά έχοντας εμπεδώσει σχέση εμπιστοσύνης με επενδυτική κοινότητα

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας» σημείωσε ότι η Αθήνα γίνεται λιμάνι χρηματοδότησης μιας εταιρείας που κάνει το γύρο του κόσμου.»

«Η ανάπτυξη της αγοράς περνάει μέσα από την ποιότητα της αγοράς και περνά μέσα κι από προϊόντα σταθερού εισοδήματος» τόνισε ότι Αποτελεί ιδιαίτερη σημασία η ανάδειξη της ναυτιλίας ως πυλώνα ανάπτυξης του χρηματιστηρίου

«Να ακούσουμε ένα ναυτικό σιρίτι και με τη Euronext να δούνε ότι η Αθήνα θα είναι μέρος των εξελίξεων και δε θα τις παρακολουθεί».