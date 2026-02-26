ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ντεμπούτο του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers - Αέρας ναυτιλίας στην κεφαλαιαγορά
Ναυτιλία
11:13 - 26 Φεβ 2026

Ντεμπούτο του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers - Αέρας ναυτιλίας στην κεφαλαιαγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το «κουδούνι» έναρξης διαπραγμάτευσης της νέας ομολογιακής έκδοσης της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη,  «έκρουσε» σήμερα (26/2) στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας  Γεράσιμος Καλογηράτος.

Η εισαγωγή των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος γίνεται στο ΧΑ μετά την επιτυχή έκδοση και υπερκάλυψη του εταιρικού ομολόγου, όπου καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές με τις προσφορές να φτάνουν τα 338 εκατ. για εκδοθείσες ομολογίες ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στα €1.000 ανά ομολογία, με την τελική απόδοση να ορίζεται στο 3,75% και το επιτόκιο στο 3,75% ετησίως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgotaqp4k5yp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Γιάννος Κοντόπουλος κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης η έκδοση μπαίνει προς διαπραγμάτευση όντας στο κατώτατο εύρος απόδοσης. Κι όπως σημείωσε το 74% περίπου της αξίας των ομολογιών δόθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές με το υπόλοιπο μόνο σε θεσμικούς.

«Αποδεικνύεται η εμπιστοσύνη στις αγορές ομόλογων του Χρηματιστηρίου» τόνισε ο Γιάννος Κοντόπουλος αναφέροντας ότι από 2016 έχουν εκδοθεί 39 ομολογίες με 5 από αυτές να είναι εκδόσεις από ναυτιλιακό κλάδο . Στα δε 1,39 δισεκ. τα επενδεδυμένα.

Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Καλογηράτος ότι ο όμιλος για τρίτη φορά εκδίδει ομόλογο στην ελληνική αγορά έχοντας εμπεδώσει σχέση εμπιστοσύνης με επενδυτική κοινότητα

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας» σημείωσε ότι η Αθήνα γίνεται λιμάνι χρηματοδότησης μιας εταιρείας που κάνει το γύρο του κόσμου.»

«Η ανάπτυξη της αγοράς περνάει μέσα από την ποιότητα της αγοράς και περνά μέσα κι από προϊόντα σταθερού εισοδήματος» τόνισε ότι Αποτελεί ιδιαίτερη σημασία η ανάδειξη της ναυτιλίας ως πυλώνα ανάπτυξης του χρηματιστηρίου

«Να ακούσουμε ένα ναυτικό σιρίτι και με τη Euronext να δούνε ότι η Αθήνα θα είναι μέρος των εξελίξεων και δε θα τις παρακολουθεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 13:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ifo: Η επέκταση του ελέγχου ενοικίων θα επιδεινώσει την έλλειψη κατοικιών στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Η επέκταση του ελέγχου ενοικίων θα επιδεινώσει την έλλειψη κατοικιών στη Γερμανία

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη

Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις στο ξεκίνημα των συναλλαγών - Άλμα 8% για τη μετοχή της Puma
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις στο ξεκίνημα των συναλλαγών - Άλμα 8% για τη μετοχή της Puma

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων

Τα αποτελέσματα τριμήνου των εισηγμένων δίνουν ρυθμό στην αγορά - Ποια νούμερα προβληματίζουν
Σχόλια Αγοράς

Τα αποτελέσματα τριμήνου των εισηγμένων δίνουν ρυθμό στην αγορά - Ποια νούμερα προβληματίζουν

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:50

Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:46

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:39

PMI κάτω από το όριο ανάπτυξης: Αυξάνονται οι φόβοι ύφεσης στην ευρωζώνη

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 12:32

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 12:21

Metlen: Στις 16 Ιουλίου η διανομή μερίσματος, ύψους 1 ευρώ/ μετοχή

Πολιτική
03/06/2026 - 12:11

«Στον αέρα» προκήρυξη για κάλυψη 1131 θέσεων γιατρών - Εντός τεσσάρων μηνών οι προσλήψεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:09

Γαλλία: Βαριά «καμπάνα» 22 εκατ. ευρώ στη Shein – Έντονη αντίδραση της εταιρείας

Ακίνητα
03/06/2026 - 11:58

ΕΤΑΔ: Υπεγράφη η μίσθωση του ιστορικού «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 11:53

Η Eurobank «Πρωταθλητής Προσλήψεων BrainReGain 2025»

Εργασιακά
03/06/2026 - 11:52

Μελέτη ICAP CRIF: Αύξηση της μέσης ετήσιας απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 1,5% το 2025

Ειδήσεις
03/06/2026 - 11:48

Επίθεση ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη - Στο στόχαστρο ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 11:47

Πολιτική κόντρα για μια φωτογραφία: Ο Γεωργιάδης μιλά για διαρροές και εντυπώσεις

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 11:31

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/06/2026 - 11:28

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων

Οικονομία
03/06/2026 - 11:26

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος με ώθηση από βιομηχανία, κατασκευές και καταναλωτές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/06/2026 - 11:14

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €58 η τιμή - στόχος - Νέα αναβάθμιση από Santander

Ειδήσεις
03/06/2026 - 11:11

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 11:10

Την Πέμπτη (4/6) στις 15:00 το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 11:05

BAT Hellas: Νέοι ρόλοι στη Διοικητική Ομάδα - Ενισχυμένη γυναικεία παρουσία

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 10:57

Ευρωαγορές: Πιέσεις λόγω δασμολογικών προτάσεων Τραμπ - Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Akzo Nobel

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:39

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης - Τα κριτήρια

Πολιτική
03/06/2026 - 10:36

Χατζηβασιλείου για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια συγγνώμη από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη

Πολιτική
03/06/2026 - 10:22

Αποστολάκη: Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:21

Πειραιάς: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και αυξημένα μέτρα για την άφιξη του Crown Iris

Οικονομία
03/06/2026 - 10:18

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:17

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 10:17

Τα δεδομένα των τελευταίων εκλογών ως χρήσιμη υπενθύμιση

Business Facts
03/06/2026 - 10:11

Ποιες ειναι οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία

Πολιτική
03/06/2026 - 10:09

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρηση Μαντζουράνη λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή

Ναυτιλία
03/06/2026 - 10:01

Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια ναυπήγηση: Ο νέος χάρτης των Eco Vessels από την Ελευσίνα έως τη Σύρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ