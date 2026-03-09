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Pelagic Partners: Εγκαινιάζει την Pelagic Credit Plc μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Όσλο
Ναυτιλία
15:37 - 09 Μαρ 2026

Pelagic Partners: Εγκαινιάζει την Pelagic Credit Plc μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Reporter.gr Newsroom
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Η κυπριακή πλοιοκτήτρια εταιρεία και διαχειρίστρια εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων με επίκεντρο τη ναυτιλία PelagicPartners ανακοίνωσε σήμερα (9/3) την επιτυχημένη εισαγωγή και την πρώτη ημέρα δραστηριότητας της νέας επενδυτικής της πλατφόρμας, PelagicCredit, στο Χρηματιστήριο του Όσλο.      

Η PelagicCredit αποτελεί μια εταιρεία πλοιοκτησίας με προσανατολισμό στις αποδόσεις, με στόχο τη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών, που διασφαλίζονται από μακροχρόνιες συμβάσεις αξιοποίησης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα παρέχει δομημένες χρηματοδοτικές λύσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία, με αρχική άντληση κεφαλαίων ύψους 75 εκατ. δολαρίων, με βασικό επενδυτή την PelagicPartners.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε πλοιοκτητικές εταιρείες που υποστηρίζονται από μακροχρόνια συμβόλαια απασχόλησης. Τέτοιες εταιρείες προστατεύουν τους επενδυτές από την ευρύτερη μεταβλητότητα των ναυτιλιακών αγορών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σταθερά τριμηνιαία μερίσματα.

Με βάση μια ισχυρή ροή επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και το δικαίωμα πρώτης επιλογής για επενδύσεις από συγγενικές εταιρείες, η PelagicCredit αναμένει την επιτυχή χρήση των αρχικών κεφαλαίων στο άμεσο μέλλον και σχεδιάζει να προχωρήσει σε πρόσθετες αυξήσεις κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του τρεχούμενου έτους.

Η προσέγγιση της PelagicCredit βασίζεται σε συμβάσεις γυμνής ναύλωσης (bareboat) τύπου triplenet, διασφαλίζοντας 100% ημέρες εσόδων, χωρίς έκθεση σε λειτουργικά κόστη και με προβλέψιμες ταμειακές ροές. Η αρχική δραστηριότητα υποστηρίζεται από έναν στόλο τεσσάρων πλοίων, τα οποία είναι ναυλωμένα με πενταετείς συμβάσεις.

Ο Tobias Backer, Διευθύνων Σύμβουλος της PelagicCredit, δήλωσε:
«Η PelagicCredit αποτελεί ένα μοναδικό επενδυτικό προϊόν στις δημόσιες αγορές, σχεδιασμένο να καλύψει το υφιστάμενο χρηματοδοτικό κενό κεφαλαίων στη ναυτιλιακή βιομηχανία και να υποστηρίξει τη ζήτηση για δομημένες συναλλαγές χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εστιάζοντας πρωτίστος στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, και όχι στον χρονισμό της μεταβλητότητας της αγοράς ή στη βελτιστοποίηση της υπολειμματικής αξίας, η PelagicCredit επιδιώκει να επιτυγχάνει αποδόσεις αντίστοιχες των ιδίων κεφαλαίων μέσω συναλλαγών χαμηλότερου κινδύνου με χαρακτηριστικά δανειακής χρηματοδότησης».

Ο Atef Abou-Merhi, Διευθύνων Σύμβουλος της PelagicPartners, δήλωσε:
«Στην PelagicPartners επενδύουμε κυριολεκτικά μαζί με τους συνεργάτες μας στην απόδοση της ναυτιλίας. Η ίδρυση της PelagicCredit αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της PelagicPartners και ενισχύει περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά ως εξειδικευμένου επενδυτικού φορέα στους τομείς της ναυτιλίας και των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Η επενδυτική μας στρατηγική εδράζεται σε μια προσέγγιση που βασίζεται στις συνεργασίες, υποστηριζόμενη από μια συνεχή στρατηγική συνεπένδυσης η οποία πηγάζει από τη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας ως πλοιοκτήτες».

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