Μητσοτάκης: Δεν έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην ΕΕ – Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο  

Τις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με το ενεργειακό κόστος απέρριψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά την πρωτολογία του, στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δώσαμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο. Σήμερα η Ελλάδα συνδέει την ενεργειακή με την εξωτερική πολιτική», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως η κυβέρνηση πιστεύει εξίσου στις ΑΠΕ, αλλά και στο ότι η χώρα πρέπει να ερευνήσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορεί να διαθέτει.

«Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα υπάρχει ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά θαλάσσια τεμάχια που θα ξεκινήσουν από το 2027 και αυτή είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και θωρακίζεται εθνικά», σημείωσε ακόμη.

Χαρακτήρισε, δε, την Ελλάδα του 2019 ως «ενεργειακό απολειφάδι», λέγοντας ότι οι εισαγωγές φυσικού αερίου ήταν 6 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ σήμερα από τη χώρα περνούν 17 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και «η χώρα έχει καταστεί ενεργειακός πόλος», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις αιχμές του κ. Ανδρουλάκη σχετικά με τη ΔΕΗ, ο πρωθυπουργός είπε ότι το κράτος δεν μπορεί να ζητήσει από μια εταιρεία να επιδοτήσει τις τιμές, ενώ εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν φαντάζομαι ότι θέλετε να μετατρέψουμε τη ΔΕΗ στη χρεοκοπημένη εταιρία που παραλάβαμε».

Ανέφερε, ακόμη, ότι η ΔΕΗ επενδύει σήμερα σε νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα λιανικής, ενώ στην παρατήρηση από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ πως αυτό το κάνει «με το αίμα του ελληνικού λαού», ο κ. Μητσοτάκης προέτρεψε σαρκαστικά τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να «μετακομίσουν στο ΚΚΕ», αφού το τελευταίο διάστημα – όπως είπε – είναι πιο κοντά παρά ποτέ στην αριστερά.

Προς την Μιλένα Αποστολάκη, δε, είπε: «Κυρία Αποστολάκη μην παίρνετε οργισμένο ύφος, αφήστε το αυτό για τις εξεταστικές».

Συνεχίζοντας την πρωτολογία του για το κόστος ενέργειας, σημείωσε ακόμη ότι το πιο φθηνό ρεύμα το επόμενο διάστημα θα είναι το μεσημεριανό ρεύμα αντί για το νυχτερινό και θα βοηθούν το σύστημα τις ώρες που η παραγωγή είναι πολύ ισχυρή.

Ενώ σε μία ακόμη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Δεν είμαστε στη μονοκρατορία πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν όποτε ήθελαν τους διακόπτες και κρατούσαν την κοινωνία σε ομηρεία».

«Σήμερα έχουμε 13 εταιρείες αλλά θέλουμε διαφάνεια για να βάλουμε μια τάξη στο χάος που επικρατούσε πριν καθιερωθούν τα έγχρωμα τιμολόγια. Η σύγκριση διαφορετικών τιμολογίων ήταν πρακτικά αδύνατη. Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν σταθερά κλειδωμένα τιμολόγια για 12-24 μήνες ώστε να μην έχουν ανησυχία για την πορεία των τιμών. Και αυτό είναι μια ένδειξη υγείας και προόδου στην αγορά της λιανικής. Όπως επίσης είναι σημαντικά τα πορτοκαλί τιμολόγια που συνδέονται με τους έξυπνους μετρητές», είπε στη συνέχεια.

Τόνισε, δε, ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί και πως εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για τις επενδύσεις, η ελληνική πολιτεία θα καλύψει το μερίδιό της.

Ακόμη, ανέφερε ότι στην Ελλάδα «έχουμε κάνει άλματα στις επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 400 εκατ., το 2024 1,5 δισ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις μας επιτρέπουν να διασυνδέσουν τα νησιά μας με σημαντικότερη αυτή της Κρήτης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα νησί που θα επιβαρύνει το δίκτυο.»

Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν είμαστε σε ενεργειακή γυάλα σε σχέση με την Ευρώπη για αυτό και η κυβέρνηση στις συζητήσεις στην Ευρώπη έχει προτάξει τις διασυνδέσεις και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας». Και τόνισε ότι το 2024 και το 2025 ήταν για πρώτη φορά θετικό το ενεργειακό ισοζύγιο.

Ως προς το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επέλεξε η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στηρίζεται σε δύο πυλώνες: (α) διείσδυση των ΑΠΕ και (β) κάλυψη του κενού από το φυσικό αέριο, κατά προτίμηση αμερικανικού, το οποίο θα ικανοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

Σχετικά με το ενεργειακό κόστος, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κόστος για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη είναι 50% ακριβότερο από το 2019 και πως η Eurostat δείχνει για την Ελλάδα μειωμένα τιμολόγια κατά 21% σε σχέση με την Ευρώπη.

Έκανε, δε, λόγο για ιστορικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας, με την Ελλάδα να μην αρκείται μόνο σε ρόλο παρατηρητή αλλά να είναι βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο.

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