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Lamda Development: Άλμα 29% στα EBITDA το 2025 – €1,5 δισ. εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Ανακοινώσεις
18:21 - 04 Μαρ 2026

Lamda Development: Άλμα 29% στα EBITDA το 2025 – €1,5 δισ. εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Reporter.gr Newsroom
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Η LAMDA Development παρουσίασε θετικές οικονομικές επιδόσεις για το έτος 2025, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (4/3).

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου διαμορφώνεται στα €3,8 δισ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία και την ισχυρή θέση του στην αγορά ακινήτων.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι επιδόσεις στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας, με τα Operating Malls να καταγράφουν νέο ρεκόρ EBITDA ύψους €89,7 εκατ., αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, οι Μαρίνες κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό EBITDA €20,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Σημαντική ώθηση στα οικονομικά μεγέθη προσφέρει το The Ellinikon, όπου τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις αυξήθηκαν κατά 96% σε σύγκριση με το 2024. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, από την έναρξη του έργου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ξεπερνούν το €1,5 δισ., ενώ το 85% των 671 κατοικιών της γειτονιάς Little Athens έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί.

Παράλληλα, η ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου αποτυπώνεται στα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ανήλθαν στα €804 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: “Το 2025 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Το EBITDA από τα Εμπορικά μας Κέντρα και τις Μαρίνες συνέχισε να ενισχύεται ενώ στο Ελληνικό, η κατασκευαστική δραστηριότητα προχώρησε με σημαντικούς ρυθμούς τόσο στις οικιστικές αναπτύξεις όσο και στα έργα υποδομών, στηρίζοντας τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του έργου. Η εμπορική δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για κατοικίες και τις αυξημένες εισπράξεις να ενισχύουν περαιτέρω την σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

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Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν για ακόμη ένα έτος νέο ιστορικό υψηλό σε Operating EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €89,7εκ το 2025. Το Operating Malls EBITDA, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €6,2εκ, ανήλθε στα €95,9εκ, αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 10% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+2% έναντι του 2024), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €910εκ το 2025.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 77% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2025 ανήλθε σε €1,8δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, στα €1,4δις.

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Οι Μαρίνες του Ομίλου συνέχισαν την ισχυρή αναπτυξιακή τους πορεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερά ανοδική τάση των μεγεθών τους και επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το 2025. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €33,3εκ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €20,6εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο μαρίνες mega-yachts, οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, καθώς και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού.

Στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός εμβληματικού προορισμού για premium brands, αναμένεται, με την ολοκλήρωση των έργων, να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

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Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 571 διαμερίσματα δηλαδή στο 85% του συνόλου. Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε €291εκ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 96% σε σύγκριση με το 2024, αναδεικνύοντας τη σημαντική συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματά μας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €105εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων).

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν τα €1,5δις. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €567εκ την 31.12.2025 (έναντι €292εκ την 31.12.2024), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ.

Η ετήσια μεταβολή των κερδών EBITDA προ αποτιμήσεων αντανακλά κυρίως την ομαλοποίηση των πωλήσεων οικοπέδων για το 2025, μετά την έντονη δραστηριότητα το 2024.

Η αναμενόμενη ολοκλήρωση του 44ου ορόφου του Riviera Tower αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, ενεργοποιώντας συμβατική πληρωμή c€60εκ τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόοδο του έργου και τις ταμειακές ροές του.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €500εκ, διάρκειας 7 ετών και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου και ενδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική του στρατηγική.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία αποδέχτηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €41,5εκ, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας

Κατά τη διάρκεια του έτους 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €426εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 31.12.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα €990εκ.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 20:46
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