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Χάρι Μαγκουάιρ: Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για το επεισόδιο στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020
Ειδήσεις
17:58 - 04 Μαρ 2026

Χάρι Μαγκουάιρ: Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για το επεισόδιο στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020

Reporter.gr Newsroom
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Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ καταδικάστηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για την υπόθεση που εκκρεμούσε από το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο.      

Υπενθυμίζεται ότι ο Άγγλος διεθνής αμυντικός είχε συλληφθεί τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ύστερα από επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη μαζί με αστυνομικούς. Έπειτα από έξι χρόνια και αλλεπάλληλες αναβολές, εκδόθηκε η οριστική απόφαση.

Σημειώνεται ότι ο ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για απλή επίθεση, αντίσταση κατά τη σύλληψή του και απόπειρα δωροδοκίας, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Ο Μαγκουάιρ και η πλευρά του επιδίωξαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας να αποδείξουν την αθωότητά του, σε μια υπόθεση που παρέμεινε ανοιχτή επί έξι χρόνια. Ο ίδιος δεν παρέστη στη δικαστική διαδικασία, καθώς βρισκόταν με την ομάδα του στην προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

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