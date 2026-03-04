Χάρι Μαγκουάιρ: Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για το επεισόδιο στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020

Υπενθυμίζεται ότι ο Άγγλος διεθνής αμυντικός είχε συλληφθεί τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ύστερα από επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη μαζί με αστυνομικούς. Έπειτα από έξι χρόνια και αλλεπάλληλες αναβολές, εκδόθηκε η οριστική απόφαση.
Σημειώνεται ότι ο ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για απλή επίθεση, αντίσταση κατά τη σύλληψή του και απόπειρα δωροδοκίας, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.
Ο Μαγκουάιρ και η πλευρά του επιδίωξαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας να αποδείξουν την αθωότητά του, σε μια υπόθεση που παρέμεινε ανοιχτή επί έξι χρόνια. Ο ίδιος δεν παρέστη στη δικαστική διαδικασία, καθώς βρισκόταν με την ομάδα του στην προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.