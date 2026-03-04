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ΠΦΣ για «Προλαμβάνω»: Καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απευθύνονται σε 36.000 δικαιούχους
Υγεία
18:10 - 04 Μαρ 2026

ΠΦΣ για «Προλαμβάνω»: Καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απευθύνονται σε 36.000 δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
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«Η 4η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας της σύγχρονης εποχής, το οποίο συνδέεται άμεσα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, σακχαρώδη διαβήτη και άλλες ασθένειες καθώς και με συνολική επιβάρυνση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.      

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας:

«Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προλαμβάνω για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, υλοποιείται μια οργανωμένη προσπάθεια που φέρνει την πρόληψη πιο κοντά στον πολίτη, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει ότι η σωστή ενημέρωση, η καθοδήγηση και η συνεχής υποστήριξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της προσπάθειας. Ήδη, κατά τους δύο πρώτους μήνες υλοποίησης του προγράμματος, συμμετέχουν περισσότερα από 8.500 φαρμακεία πανελλαδικά, ενώ καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απευθύνονται σε 36.000 δικαιούχους.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σημαντική ανταπόκριση των πολιτών, ωστόσο το πραγματικό όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο και αποτυπώνεται κυρίως στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης, στην έγκαιρη έναρξη και παρακολούθηση της θεραπείας, στην ενίσχυση της προσήλωσης των πολιτών στις οδηγίες της αγωγής και στην υιοθέτηση πιο υγιεινών καθημερινών συνηθειών.

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν περιορίζεται στη φαρμακευτική αγωγή. Αποτελεί μια συνολική προσέγγιση που συνδυάζει επιστημονική καθοδήγηση, ισορροπημένη διατροφή, σωματική άσκηση και διαρκή υποστήριξη, με στόχο τη μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της υγείας.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις και καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού, συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και στην ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης παρέμβασης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας αποτελεί υπενθύμιση ότι η πρόληψη και η φροντίδα της υγείας είναι υπόθεση όλων μας».

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