Προειδοποίηση Ιράν για εκκένωση λιμένων στα ΗΑΕ: «Θα αποτελέσουν στόχους επίθεσης τις επόμενες ώρες»

Συναγερμός στη ναυτιλία μετά από μήνυμα της Τεχεράνης για τα λιμάνια Jebel Ali, Khalifa και Fujairah.

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα προειδοποίηση που εξέδωσε το Ιράν σχετικά με πιθανές επιθέσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση που διακινήθηκε μέσω του Intertanko, το ιρανικό στρατιωτικό επιτελείο απηύθυνε προειδοποίηση εκκένωσης προς κατοίκους και εργαζόμενους σε τρεις μεγάλες λιμενικές περιοχές των ΗΑΕ: Jebel Ali, Khalifa και Fujairah.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν καταστεί «νόμιμοι στόχοι» λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης, όπως υποστηρίζεται, αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων μέσα σε πολιτικές εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση του Ιράν καλεί τους πολίτες και τους εργαζόμενους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές των λιμανιών.

«Οι περιοχές αυτές έχουν μετατραπεί σε νόμιμους στόχους λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ πολιτικών εγκαταστάσεων. Θα αποτελέσουν στόχους επίθεσης τις επόμενες ώρες. Όλοι οι πολίτες, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια και όσοι βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα για την ασφάλειά τους».

Τα λιμάνια Jebel Ali, Khalifa και Fujairah αποτελούν βασικούς κόμβους της διεθνούς ναυτιλίας και της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικά το Jebel Ali θεωρείται το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μέσης Ανατολής, ενώ το Fujairah αποτελεί κρίσιμο σημείο για τον ανεφοδιασμό πλοίων και τη διακίνηση πετρελαϊκών φορτίων στον Κόλπο του Ομάν.

Η προειδοποίηση παρακολουθείται στενά από ναυτιλιακές εταιρείες, οργανισμούς ασφάλειας και διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, καθώς οποιαδήποτε επίθεση σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Η πληροφορία μεταδόθηκε από τον δημοσιογράφο Lior Ben Ari, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την προειδοποίηση ή με ενδεχόμενα μέτρα εκκένωσης.