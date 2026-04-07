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Η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου
Ναυτιλία
20:44 - 07 Απρ 2026

Η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη διεθνή οικονομία. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το παγκόσμιο εμπόριο διατηρεί τη δυναμική που είχε αναπτύξει το 2025 και στις αρχές του 2026, αλλά η συνέχεια μόνο δεδομένη δεν είναι.

Σύμφωνα με την UN Trade and Development (UNCTAD), τα πρώτα στοιχεία από μεγάλες οικονομίες και βασικούς δείκτες δείχνουν ότι το εμπόριο αγαθών εξακολουθεί να κινείται ανοδικά.

Την ίδια ώρα, όμως, αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια επιβράδυνσης στο εμπόριο υπηρεσιών, κάτι που ενισχύει τις επιφυλάξεις για την πορεία των επόμενων μηνών.

Η βασική εικόνα είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά και τις ψηφιακές τεχνολογίες εξακολουθεί να στηρίζει τη μεταποίηση και τις εμπορικές ροές.

Από την άλλη, η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι δασμοί, οι κανονιστικές αλλαγές και η αποδυνάμωση των διεθνών εμπορικών κανόνων δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και αβεβαιότητας.

Τα στοιχεία της UNCTAD δείχνουν ότι οι κλάδοι των ηλεκτρονικών, των ICT και των ημιαγωγών κινήθηκαν ανοδικά το 2025, σε αντίθεση με την ενέργεια και την αυτοκινητοβιομηχανία που παρέμειναν πιο ασταθείς ή υποτονικοί.

Ιδιαίτερα η ενεργειακή αγορά συνεχίζει να εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις, κάτι που επηρεάζει άμεσα τόσο το μεταφορικό κόστος όσο και τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας καταγράφει σαφή υποχώρηση. Το 2025 μειώθηκε περίπου κατά ένα τέταρτο, δηλαδή κατά σχεδόν 170 δισ. δολάρια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη γεωοικονομική αποσύνδεση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες ροές δεν διακόπτονται. Χώρες όπως η Καμπότζη, η Αίγυπτος, το Βιετνάμ και η Ινδονησία ενισχύουν τον ρόλο τους ως ενδιάμεσοι εμπορικοί κόμβοι, απορροφώντας μέρος των κραδασμών.

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