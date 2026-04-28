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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,9% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου
Ναυτιλία
12:44 - 28 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,9% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τρίτη (28/4) τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Φεβρουάριο 2026. 

Ειδικότερα:

Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%. Αύξηση κατά 0,9% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου έτους 2025 προς τον Φεβρουάριο 2024.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2025. Μείωση 2,2% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου έτους 2025 προς τον Φεβρουάριο 2024.

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