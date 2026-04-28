ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 15,3% στις εκδοθείσες άδειες οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιανουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Τρίτη (28/4) τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήναΙανουάριο 2026. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.034 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 482.056m2 επιφάνειας και 2.612.547 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,αύξηση κατά 67,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026ανήλθαν σε 2.013 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 474.263 m2 επιφάνειας και 2.563.422 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 67,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,7%στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.793 m2 επιφάνειας και 49.125 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2026, είναι 1,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026, τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.471 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.768.876 m2επιφάνειας και 32.396.022m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025 παρατηρήθηκε μείωση κατά 0,5% στοναριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2025 - Ιανουαρίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, μείωση κατά 0,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,5% στην επιφάνειακαι αύξηση κατά 4,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρωπερίοδο, είναι 2,7%.