ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για το Μάρτιο 2026.

Ειδικότερα: Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,6%. Αύξηση κατά 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαρτίου έτους 2025 προς τον Μάρτιο 2024.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,7% τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2025. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαρτίου έτους 2025 προς τον Μάρτιο 2024.