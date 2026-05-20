Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χαλάρωσε τις αυστηρές κυρώσεις στο ρωσικό αργό πετρέλαιο, επιτρέποντας πλέον την εισαγωγή καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που έχουν διυλιστεί σε τρίτες χώρες, εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του κόστους ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο Guardian, μια εμπορική άδεια που τέθηκε σε ισχύ σήμερα (20/5) επιτρέπει τις εισαγωγές αυτές επ’ αόριστον, με την πρόβλεψη ότι θα επανεξετάζεται περιοδικά. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την προσφορά ορισμένων καυσίμων, λόγω του de facto αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Για χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται των διεθνών προσπαθειών για άσκηση οικονομικής πίεσης στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Την Τρίτη υπέγραψε δήλωση της G7, επαναβεβαιώνοντας την «ακλόνητη δέσμευση» για επιβολή «σοβαρού κόστους» στη Ρωσία. Προηγουμένως είχε ανακοινώσει ότι θα μπλοκάρει το ρωσικό πετρέλαιο που διυλίζεται σε άλλες χώρες, ώστε να «περιοριστεί περαιτέρω η ροή κεφαλαίων προς το Κρεμλίνο».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent παρέτεινε μια 30ήμερη εξαίρεση από τις κυρώσεις, επιτρέποντας την αγορά ρωσικών φορτίων πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, δηλώνοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η παράταση θα «παρέχει επιπλέον ευελιξία και θα συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες για την παροχή ειδικών αδειών όπου απαιτείται».

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν ξεπεράσει το υψηλό που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης με το Ιράν. Η χαλάρωση των κυρώσεων θα επιτρέψει επίσης εισαγωγές καυσίμου αεροσκαφών από την Ινδία, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε βασικό προμηθευτή για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Το ρωσικό αργό διυλίζεται επίσης σε μεγάλες ποσότητες στην Τουρκία.

Αντιδράσεις και απογοήτευση από την πλευρά της Ουκρανίας

Ωστόσο, η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Emily Thornberry, δήλωσε ότι η απόφαση δεν είναι κατάλληλη για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ειδικότερα, μιλώντας στο BBC, ανέφερε: «Έχω μιλήσει με ανθρώπους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και ξέρω ότι είναι πολύ απογοητευμένοι και με ρωτούν γιατί η Βρετανία το κάνει αυτό».

«Μιλάμε για τους συμμάχους μας στην Ουκρανία, οι οποίοι πολεμούν γενναία τη Ρωσία εδώ και χρόνια με τη στήριξή μας και θεωρούν τη Βρετανία έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους τους. Δεν καταλαβαίνουν γιατί, δεδομένου ότι είχαμε υποσχεθεί να κλείσουμε αυτό το “παραθυράκι” τον Οκτώβριο και δεν το έχουμε κάνει ακόμη - αντιθέτως φαίνεται να έχει επιδεινωθεί. Ο κόσμος αισθάνεται βαθιά απογοητευμένος».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι, καθώς μια διαπραγματευτική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι αυτή τη στιγμή δύσκολη, «ο μόνος εναλλακτικός τρόπος πίεσης είναι οι αυστηρότερες κυρώσεις».

Η Thornberry σημείωσε ότι κάθε φορά που ο Βλάντιμιρ Πούτιν προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «απλώς μας κοροϊδεύει». «Πρέπει να νιώσει πραγματικά τον αντίκτυπο της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία και δεν πρέπει να μειώσουμε την πίεση τώρα», είπε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Συντηρητικών, Kemi Badenoch, χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη». Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε: «Μετά από 18 μήνες “αντίστασης στον Πούτιν”, η κυβέρνηση των Εργατικών εξέδωσε σιωπηλά άδεια που επιτρέπει εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου που έχει διυλιστεί σε τρίτες χώρες».

«Χθες, βουλευτές των Εργατικών ψήφισαν κατά των αδειών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα εισάγουμε από τη Ρωσία αντί να εξορύσσουμε στη Βόρεια Θάλασσα. Παράλογο».

Ο υφυπουργός Οικονομικών Dan Tomlinson δήλωσε στο Sky News ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι «προστατεύει το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Όταν υπάρχουν διεθνείς συγκρούσεις… αυτό που πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση είναι να προστατεύουμε το εθνικό συμφέρον, διασφαλίζοντας ότι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων που φτάνουν στη χώρα μας δεν πλήττουν υπερβολικά τις οικογένειες», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες αυτήν τη χρονικά περιορισμένη αλλαγή στους κανόνες για το πετρέλαιο και τη διύλιση, λόγω των ακραίων επιπτώσεων της σύγκρουσης στο Ιράν και των συνεπειών που αυτές έχουν στην οικονομία μας», διευκρίνισε.

Να σημειωθεί ότι χθες Τρίτη (19/5), η RAC ανέφερε ότι η μέση τιμή της βενζίνης στα πρατήρια του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε στις 158,5 πένες ανά λίτρο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.