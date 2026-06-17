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Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα 17/6 μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Ναυτιλία
15:12 - 17 Ιουν 2026

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα 17/6 μετά τις εργασίες αποκατάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, η Διώρυγα της Κορίνθου, έπειτα από την ολοκλήρωση του κύριου σκέλους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.

Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά από σημαντική πρόοδο στα τεχνικά έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη έπειτα από συστηματική αξιολόγηση της πορείας των παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Διώρυγας για τη ναυτιλιακή κίνηση, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία ενόψει της θερινής περιόδου.

Όπως επισημαίνεται, οι βασικές εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση σκαφών έχουν ολοκληρωθεί, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η σημερινή επαναλειτουργία δεν σημαίνει ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διώρυγας συνεχίζεται κανονικά, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητάς της, καθώς πρόκειται για υποδομή με ιδιαίτερη εθνική και διεθνή σημασία.

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