Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν, συμμετείχε σήμερα σε βιντεοδιάσκεψη με εκπροσώπους 35 κρατών από όλο τον κόσμο, με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των συμμετεχόντων χωρών, αλλά τόνισε ότι η πρωτοβουλία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Ο σκοπός είναι να οργανωθεί η ασφαλής επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στο Στενό μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες», σημείωσε.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτήν την εβδομάδα σε συνάντηση περίπου 30 κρατών με σκοπό τη συγκρότηση διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, κρίσιμο σημείο για τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, καθώς η στρατηγική σημασία του Στενού για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου παραμένει καθοριστική.