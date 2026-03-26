ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ
Ειδήσεις
19:10 - 26 Μαρ 2026

Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν, συμμετείχε σήμερα σε βιντεοδιάσκεψη με εκπροσώπους 35 κρατών από όλο τον κόσμο, με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των συμμετεχόντων χωρών, αλλά τόνισε ότι η πρωτοβουλία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Ο σκοπός είναι να οργανωθεί η ασφαλής επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στο Στενό μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες», σημείωσε.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτήν την εβδομάδα σε συνάντηση περίπου 30 κρατών με σκοπό τη συγκρότηση διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, κρίσιμο σημείο για τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, καθώς η στρατηγική σημασία του Στενού για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου παραμένει καθοριστική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»
Ειδήσεις

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο
Ειδήσεις

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές
Ναυτιλία

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:40

Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη

Magazino
01/07/2026 - 21:30

Από κακοποιημένο αδέσποτο, διεθνής ήρωας: Ο σκύλος που συγκίνησε τον πλανήτη σώζοντας 13 ζωές από τα συντρίμμια

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:10

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και χρηματικά πρόστιμα έως 8000 ευρώ σε 28 καταδικασθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Πολιτική
01/07/2026 - 20:54

Καλαφάτης: Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:34

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:15

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:02

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ