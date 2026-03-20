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Δήμας: Εντείνονται οι εργασίες στη Διώρυγα της Κορίνθου με στόχο να ανοίξει τον Ιούλιο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:10 - 20 Μαρ 2026

Δήμας: Εντείνονται οι εργασίες στη Διώρυγα της Κορίνθου με στόχο να ανοίξει τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Αυτοψία στο εργοτάξιο αποκατάστασης του πρανούς της Διώρυγας Κορίνθου, πραγματοποίησε σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη.

Κατά την επίσκεψη στο έργο, διαπιστώθηκε πως έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα του φυσικού αντικειμένου, όπως η ενίσχυση της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων και οι εκσκαφές απαλύνσεων των πρανών της Διώρυγας.

Σχετικά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η αποκατάσταση των πρανών είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκάλεσαν οι μεγάλες καταπτώσεις των προηγούμενων ετών και να διασφαλίσουμε την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Διώρυγας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά έργο, που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μήκους 1χλμ., που είναι όμως αναγκαίο για την ασφάλεια των διελεύσεων. Σε λίγες μέρες προβλέπεται να διπλασιαστούν οι βάρδιες και να ενταθεί ο ρυθμός των εργασιών, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος Ιουνίου να ολοκληρώσουμε την παρέμβασή μας στη διώρυγα της Κορίνθου και να ανοίξει, πάλι, με ασφάλεια τον Ιούλιο».

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης, ανέφερε: «Η αποκατάσταση των καταπτώσεων στη Διώρυγα της Κορίνθου είναι άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχει ήδη δρομολογηθεί η εντατικοποίηση των εργασιών στο μέτωπο των παρεμβάσεων ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος αυτών. Στόχος μας είναι η ασφαλής επαναλειτουργία της Διώρυγας εντός του συντομότερου τεχνικά εφικτού χρόνου».

Παρόντες ήταν επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Yπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ (Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου) Αθανάσιος Μπίκας και ο Group Chief Operating Officer του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναστάσιος Αρανίτης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου, μετά τις σοβαρές καταπτώσεις στα έτη 2020–2021, με αποκορύφωμα το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2021.

Οι επιμέρους παρεμβάσεις που υλοποιούνται για τη θωράκιση της Διώρυγας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Την κατασκευή μέτρων ενίσχυσης της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων.
  • Την εκτέλεση εκσκαφών σε όλα τα μέτωπα του έργου προς άρση της ετοιμορροπίας των υφισταμένων πρανών.
  • Την κατασκευή όλων των αναγκαίων έργων διευθέτησης και απορροής των επιφανειακών υδάτων, μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών.
  • Τον καθαρισμό της Διώρυγας από τα προϊόντα των καταπτώσεων και τα συντρίμματα της λιθεπένδυσης της αρχικής κατασκευής.
  • Την κατασκευή πασσαλοτοίχου ποδός.
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