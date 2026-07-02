Έκθεση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης από τον νόμο Jones Act στις ΗΠΑ

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Navigistics Consulting για λογαριασμό της American Maritime Partnership (AMP) και αξιολόγησε τους πρώτους δύο μήνες εφαρμογής της εξαίρεσης, αξιοποιώντας στοιχεία της U.S. Maritime Administration (MARAD). Η ανάλυση καλύπτει 659 μεταφορές φορτίων που πραγματοποιήθηκαν σε 78 ολοκληρωμένα ταξίδια.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξαίρεσης σχετίζονταν με άμεσες στρατιωτικές ανάγκες, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Αντίθετα, οι μεταφορές αφορούσαν εμπορικά καύσιμα, πρώτες ύλες για παραγωγή καυσίμων και αργό πετρέλαιο και όχι καύσιμα στρατιωτικής χρήσης.

Η έκθεση υποστηρίζει ακόμη ότι σε περίπου 87% των δρομολογίων υπήρχαν διαθέσιμα πλοία υπό αμερικανική σημαία, γεγονός που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, σημαίνει ότι υπήρχε εγχώρια μεταφορική ικανότητα χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε πλοία ξένης σημαίας.

Ένα ακόμη σημείο που αναδεικνύεται αφορά τη σύνθεση του στόλου που αξιοποίησε την εξαίρεση. Η μελέτη αναφέρει ότι το 23,1% των πλοίων που πραγματοποίησαν μεταφορές είχε ναυπηγηθεί στην Κίνα, ενώ το 18,5% ελεγχόταν από κινεζικά συμφέροντα, ποσοστό που χαρακτηρίζεται ως το υψηλότερο μεταξύ των ομάδων ιδιοκτησίας που εξετάστηκαν.

Παράλληλα, οι συντάκτες της έκθεσης αμφισβητούν και τον ισχυρισμό ότι η εξαίρεση συνέβαλε στη μείωση των τιμών των καυσίμων. Με βάση την ανάλυση έντεκα εβδομάδων, υποστηρίζουν ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά αξιόπιστη επίδραση στις λιανικές τιμές της βενζίνης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι ναύλοι των πλοίων που υπάγονται στον Jones Act ήταν σε αρκετές περιπτώσεις αντίστοιχοι ή ακόμη και χαμηλότεροι από εκείνους πλοίων ξένης σημαίας στις ίδιες διαδρομές. Υπογραμμίζεται επίσης ότι μόνο περίπου το 6,5% των αμερικανικών μεταφορών βενζίνης πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης και εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου.

Η έκθεση εκτιμά ακόμη ότι η εξαίρεση δεν δικαιολογήθηκε από έλλειψη καυσίμων στην αμερικανική αγορά. Όπως αναφέρει, κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου οι εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά λειτουργούσε κυρίως με εμπορικά και όχι έκτακτα κριτήρια.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην αγορά καυσίμων της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα προβλήματα εφοδιασμού της Πολιτείας οφείλονται κυρίως στο κλείσιμο τεσσάρων διυλιστηρίων, εξέλιξη που έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθέσιμη εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα και έχει αυξήσει την ανάγκη για εισαγωγές καυσίμων.

Η πρόεδρος της American Maritime Partnership, Jennifer Carpenter, δήλωσε ότι τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως η εξαίρεση δεν απέφερε οφέλη στους καταναλωτές ούτε εξυπηρέτησε λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη συμμετοχή ξένων στόλων στις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές σε βάρος των αμερικανικών ναυπηγείων, των ναυτιλιακών εταιρειών και των ναυτικών.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η συνέχιση της εξαίρεσης επηρεάζει συνολικά την αγορά θαλάσσιων μεταφορών στις ΗΠΑ, καθώς, σύμφωνα με τους συντάκτες της, αρκετοί ναυλωτές χρησιμοποιούν πλέον την ύπαρξη της εξαίρεσης ως διαπραγματευτικό εργαλείο στις συζητήσεις για τους ναύλους με εταιρείες που δραστηριοποιούνται βάσει του Jones Act.

Η αμερικανική κυβέρνηση ενεργοποίησε την έκτακτη εξαίρεση τον Μάρτιο, επικαλούμενη λόγους εθνικής άμυνας εξαιτίας των επιπτώσεων που προκάλεσε η κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Το μέτρο έχει ήδη παραταθεί έως τις 17 Αυγούστου.

Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η λήξη του, οργανώσεις που υποστηρίζουν τη διατήρηση του Jones Act ζητούν από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νέα παράταση, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης που επικαλέστηκε αρχικά έχουν πλέον μεταβληθεί.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της MARAD, οι θαλάσσιες μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξαίρεσης έχουν αυξηθεί σημαντικά, φθάνοντας πλέον τα 137 ολοκληρωμένα δρομολόγια από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.