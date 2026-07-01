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Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ
Οικονομία
22:34 - 01 Ιουλ 2026

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Η σημαντικότερη από τις προβλέψεις αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, περιορίζει το ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.  

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο περιθώριο του ετήσιου φόρουμ της ΕΚΤ, που πραγματοποιείται στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε ως «μεγάλη θετική έκπληξη» τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, τα οποία έδειξαν ότι διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση τον Ιούλιο, εκτός αν η κατάσταση αλλάξει δραματικά», δήλωσε. «Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να παραμείνουμε για κάποιο διάστημα στα τρέχοντα επίπεδα».

Τον Ιούνιο η ΕΚΤ προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25%. Πλέον, οι αξιωματούχοι της καλούνται να αποφασίσουν εάν απαιτείται περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, τη στιγμή που οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, επαναφέροντάς τες κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της κρίσης.

Μικρότερες από τις αναμενόμενες οι ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίησε ότι τις τελευταίες ημέρες κεντρικοί τραπεζίτες από χώρες του Κόλπου ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους πως οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές αποδείχθηκαν τελικά περιορισμένες, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι το Ιράν θα επιστρέψει στην αγορά με σημαντικές ποσότητες πετρελαίου.

Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από τις αρχικές προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες ακόμη και σε περίπτωση γρήγορου τερματισμού της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα απαιτούνταν μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Προσοχή στις έμμεσες πληθωριστικές επιπτώσεις

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στις αγορές ενέργειας, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έμμεσες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

«Στην Ευρώπη, όταν αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, η αύξηση περνά σχεδόν αμέσως στις τελικές τιμές. Όταν όμως οι τιμές υποχωρούν, δεν βλέπουμε αντίστοιχη μείωση. Αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη ανταγωνισμού είτε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, στην ισχυρή ζήτηση», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εντατικοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναμένεται να επηρεάσει επίσης τον πληθωρισμό, καθώς ενδέχεται να αυξήσει το κόστος ηλεκτρονικών προϊόντων και εισαγωγών από αγορές όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν.

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