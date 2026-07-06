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Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο
Ναυτιλία
14:27 - 06 Ιουλ 2026

Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο

Reporter.gr Newsroom
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Η Celestyal παρουσιάζει τη νέα προσφορά «Suite Summer Sale», η οποία είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουλίου, δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιλέγοντας σουίτα, με τιμές που ξεκινούν από €559 το άτομο.

Η προσφορά ισχύει έως τις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά το σύνολο του προγράμματος της Celestyal στη Μεσόγειο για το 2026, με κρουαζιέρες στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο.

Οι επισκέπτες που θα επιλέξουν Junior Dream Suite θα απολαμβάνουν καθημερινές παροχές στην καμπίνα τους, premium μπουρνούζια και παντόφλες, αποκλειστικό sailaway party με δωρεάν κοκτέιλ, προτεραιότητα στο check-in και την επιβίβαση, καθώς και δεσμευμένες θέσεις στο εστιατόριο The Smoked Olive.

Όσοι επιλέξουν Grand Suite θα επωφελούνται από όλα τα προνόμια της Junior Dream Suite, καθώς και από προσωπικό concierge, αποκλειστικό καθημερινό cocktail event με ποτά και ελαφριά εδέσματα. Επιπλέον, στο Celestyal Journey θα έχουν πρόσβαση στο Ray's Sundeck & Cabanas και στο Thermal Spa Suite. Οι επισκέπτες των Penthouse Suites στο Celestyal Journey θα απολαμβάνουν επίσης απεριόριστο mini bar, δωρεάν υπηρεσία γευμάτων στην καμπίνα και πλήρη υπηρεσία πλυντηρίου.

Στα δρομολόγια που συμμετέχουν στην προσφορά περιλαμβάνονται:

  • Κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», μετ' επιστροφής από την Αθήνα και προσεγγίσεις στη Μύκονο, το Κουσάντασι, την Πάτμο, την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Οι τιμές για σουίτες ξεκινούν από €559 το άτομο.
  • Κρουαζιέρα τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», μετ' επιστροφής από την Αθήνα και προσεγγίσεις στη Μύκονο, το Κουσάντασι, την Πάτμο, τη Ρόδο, την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Οι τιμές για σουίτες ξεκινούν από €719 το άτομο.
  • Κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», μετ' επιστροφής από την Αθήνα και προσεγγίσεις στο Κουσάντασι, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Μήλο. Οι τιμές για σουίτες ξεκινούν από €879 το άτομο.
  • Κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας & Κροατίας», μετ' επιστροφής από την Αθήνα και προσεγγίσεις στην Κεφαλονιά, το Ντουμπρόβνικ, το Κότορ, το Μπάρι, την Κέρκυρα και το Κατάκολο. Οι τιμές για σουίτες ξεκινούν από €1.169 το άτομο.
  • Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Μεσογείου», μετ' επιστροφής από την Αθήνα και προσεγγίσεις στο Κουσάντασι, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μήλο, την Κεφαλονιά, το Ντουμπρόβνικ, το Κότορ, το Μπάρι, την Κέρκυρα και το Κατάκολο. Οι τιμές για σουίτες ξεκινούν από €2.069 το άτομο.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η Μεσόγειος είναι το σπίτι μας και οι κρουαζιέρες που περιλαμβάνονται στη νέα μας προσφορά "Suite Summer Sale" συνδυάζουν εμβληματικούς προορισμούς, λιμάνια-κρυμμένα διαμάντια και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία για την οποία είναι γνωστή η Celestyal. Με τιμές που ξεκινούν από μόλις €559 ανά άτομο, πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε οι επιβάτες μας να απολαύσουν περισσότερο χώρο, περισσότερες παροχές και ακόμη περισσότερες εμπειρίες στη Μεσόγειο, με τη μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής που χαρακτηρίζει τη Celestyal

Η προσφορά εντάσσεται επίσης στο πρόγραμμα «Sail with Confidence» της Celestyal, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά κατά την κράτηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευέλικτους όρους κράτησης, χαμηλή προκαταβολή* από €50 και 24ωρη υποστήριξη των επισκεπτών εν πλω.

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