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Παρατείνει τη δημόσια πρόταση για τη Genco η Diana Shipping – Στο 29,7% η ανταπόκριση των μετόχων
Ναυτιλία
08:51 - 14 Ιουλ 2026

Παρατείνει τη δημόσια πρόταση για τη Genco η Diana Shipping – Στο 29,7% η ανταπόκριση των μετόχων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η Diana Shipping παρατείνει έως τις 24 Ιουλίου 2026 τη δημόσια πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Genco Shipping & Trading που δεν κατέχει ήδη, καθώς συνεχίζει την προσπάθειά της να προχωρήσει στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ξηρού φορτίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την εταιρεία, έως τις 10 Ιουλίου είχαν προσφερθεί προς εξαγορά 11.081.926 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 29,7% των μετοχών της Genco που δεν βρίσκονται ήδη στην κατοχή της Diana. Το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει το υφιστάμενο μερίδιο άνω του 14% που κατέχει ήδη η Diana στη Genco.

Παράλληλα, η ελληνική ναυτιλιακή διατηρεί στο τραπέζι τη βελτιωμένη πρότασή της προς το διοικητικό συμβούλιο της Genco, προσφέροντας συνολικό αντάλλαγμα 27,34 δολάρια ανά μετοχή. Η πρόταση περιλαμβάνει 24,80 δολάρια σε μετρητά και μία μετοχή της Diana Shipping, η οποία αποτιμάται στα 2,54 δολάρια με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή των τελευταίων 30 ημερών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, Σεμίραμις Παληού, δήλωσε ότι η αυξημένη συμμετοχή των μετόχων είναι θετική εξέλιξη, υπογράμμισε όμως ότι η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω της δημόσιας πρότασης. Όπως ανέφερε, απαιτείται ουσιαστικός διάλογος και διαπραγμάτευση μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία που θα αποτυπώνει πλήρως την αξία της Genco σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ξηρού φορτίου βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η Diana επισημαίνει ακόμη ότι διαθέτει δεσμευμένη χρηματοδότηση ύψους 1,412 δισ. δολαρίων από έξι μεγάλες διεθνείς τράπεζες, χωρίς να τίθεται όρος εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσφορά αντιστοιχεί σε premium 53% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Genco πριν δημοσιοποιηθεί η πρόταση, ενώ είναι και 6% υψηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή, όπως αυτή υπολογίζεται από την VesselsValue, σε μια περίοδο όπου οι αξίες των πλοίων ξηρού φορτίου κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 15 ετών.

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