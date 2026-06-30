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Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση
Αναλύσεις
10:38 - 30 Ιουν 2026

Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό περί των αποτελεσμάτων της εν θέματι προαιρετικής δημόσιας πρότασης, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως ακολούθως:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος»), η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ( η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 06.04.2026 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών τους, ονομαστικής αξίας €0,36 έκαστη (οι «Μετοχές»), τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.150.744 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι προσφερόμενου τιμήματος €20,20 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Το πληροφοριακό δελτίο για την Δημόσια Πρόταση εγκρίθηκε στις 27.5.2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), όπως ανακοίνωσε ο Προτείνων στις 28.5.2026.

2. Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται ο Προτείνων και οι θυγατρικές εταιρείες του Προτείνοντος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. (ε) του άρθρου 2 του Νόμου και ως αναλυτικά παρατίθενται στην ενότητα 1.3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια της περ. (ε) του άρθρου 2, του Νόμου.

3. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε την 29.05.2026 και έληξε την 26.06.2026 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 116 Μέτοχοι, αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 861.278 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 27,34% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

4. Ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές μέσω της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, με την εξαίρεση της απόκτησης την 24.06.2026 μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των 2.193.345 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,61% του συνολικού καταβελημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών που είχαν συναφθεί μεταξύ του Προτείνοντα και των Πωλητών Μετόχων στις 04.04.2026. Συνεπώς, η προϋπόθεση να έχει αποκτήσει ο Προτείνων τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών (66,67%) έχει ικανοποιηθεί.

5. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, θα κατέχουν συνολικά 3.054.623 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει την ή περί την 30.06.2026. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στον λογαριασμό της Euronext Securities Athens στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της Euronext Securities Athens, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 18/22.02.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Euronext Securities Athens, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει ούτε θα καταβάλει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν.2579/1998 φόρο, o οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους

7. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η Euronext Securities Athens θα καταβάλει αυθημερόν τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων, μετά την αφαίρεση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών που αναφέρεται κατωτέρω, με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια, την ίδια ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, η Euronext Securities Athens θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

8. Δεδομένου ότι ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, κατέχει συνολικά ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση (ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως),

(β) υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, χρηματιστηριακά, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανάΜετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.

9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Euronext Athens.

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