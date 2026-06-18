Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Η εταιρεία της Σεμίραμις Παληού κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά, την τέταρτη κατά σειρά από την έναρξη της διαδικασίας, αποτιμώντας τη Genco στα 27,34 δολάρια ανά μετοχή. Το ποσό αυτό υπερβαίνει την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) που η ίδια η Genco εκτιμά στα 26,66 δολάρια ανά μετοχή, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει καταβολή 24,80 δολαρίων σε μετρητά για κάθε μετοχή της Genco, καθώς και μία μετοχή της Diana Shipping. Με την κίνηση αυτή, η ελληνική εταιρεία επιχειρεί να ασκήσει πρόσθετη πίεση στη διοίκηση της Genco ώστε να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις για πιθανή συγχώνευση ή εξαγορά.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από την αγορά ξηρού φορτίου, καθώς ενδεχόμενη συμφωνία θα δημιουργούσε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους διαχειριστές πλοίων ξηρού φορτίου διεθνώς. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διάθεση των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για κινήσεις συγκέντρωσης και ενίσχυσης της παρουσίας τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη στάση που θα τηρήσει το διοικητικό συμβούλιο της Genco, καθώς η νέα προσφορά φαίνεται να καλύπτει βασικό επιχείρημα της αμερικανικής εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο οι προηγούμενες προτάσεις υπολείπονταν της εσωτερικής αξίας του στόλου και των περιουσιακών της στοιχείων.