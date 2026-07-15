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Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο
Ναυτιλία
12:58 - 15 Ιουλ 2026

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου συνέχισε να ενισχύεται και τον Μάιο του 2026, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 1,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμεί πλέον 1.871 πλοία.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Μάιο 2026. Ειδικότερα:

  • Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%. Αύξηση κατά 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου έτους 2025 προς τον Μάιο 2024.
  • Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,1% τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαΐου 2025.
  • Μείωση 3,5% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου έτους 2025 προς τον Μάιο 2024.

Τα επιβατηγά πλοία παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση με ποσοστό 4,1% και τον Μάιο του 2026 ανέρχονται σε 830 πλοία. Τα δεξαμενόπλοια παραμένουν σταθερά με 406 πλοία, τα υπόλοιπα πλοία εμφανίζουν αύξηση 1,8%, ενώ τα φορτηγά εμφανίζουν μικρή μείωση κατά 1,4%.

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