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Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά και Λαύριο – Αλλαγές σε Ραφήνα και Αργοσαρωνικό
Ναυτιλία
09:40 - 14 Οκτ 2026

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά και Λαύριο – Αλλαγές σε Ραφήνα και Αργοσαρωνικό

Reporter.gr Newsroom

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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 15:00, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Την ίδια ώρα, τροποποιήσεις καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Ραφήνα, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν προβλέπονται αναχωρήσεις.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πλοιάρχους, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα καθορίσει τις επόμενες αποφάσεις, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση των δρομολογίων.

Χωρίς αναχωρήσεις από τον Πειραιά έως το μεσημέρι

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν αναμένεται να αναχωρήσουν πλοία έως τις 15:00, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και τα πρωινά δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί από τις 06:30.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφήνα

Από τη Ραφήνα, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να εκτελεστεί κανονικά. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται, καθώς τα πλοία θα εξυπηρετούν την Άνδρο, χωρίς να συνεχίζουν προς τη Μύκονο και την Τήνο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αναμένονται αναχωρήσεις.

Τι ισχύει για τον Αργοσαρωνικό

Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, ορισμένα συμβατικά πλοία αναμένεται να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους τουλάχιστον έως το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνέχισης της εξυπηρέτησης των γραμμών.

Παρότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η κατάσταση παρέμεινε διαχειρίσιμη, η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων από τις πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές πριν από την αναχώρησή τους, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για πιθανές ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm4anhdqmbhd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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