Κώτσηρας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, βελτιώνουμε την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων

«Μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία οικονομικών και πολιτικών αναταραχών καταφέραμε με μια συγκροτημένη πολιτική να σταθεροποιήσουμε το οικονομικό περιβάλλον. Η χώρα μας έχει κάνει βήματα σημαντικά και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας με φορολογικές παρεμβάσεις, προκειμένου αυτή η δημοσιονομική επιτυχία να φτάσει στον κάθε Έλληνα, στον κάθε άνθρωπο που επιχειρεί με απτό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα συνεχιστεί η προσπάθεια για μείωση της φορολογίας, για δημιουργία ενός σταθερότερου φορολογικού περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στον τομέα αυτό τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, επισήμανε ο κ. Κώτσηρας και τόνισε τη συμβολή της ψηφιοποίησης, στην οποία, όπως είπε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η προσπάθεια που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να βρούμε μικρές νησίδες γραφειοκρατίας, στις οποίες μπορεί να επιδράσει ακόμα περισσότερο ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να τις απαλείψει».
Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο νέος τελωνειακός κώδικας, που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, τονίζοντας ότι ο νέος κώδικας δίνει έμφαση στην ψηφιοποίηση διαδικασιών, διευκολύνοντας το εμπόριο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.