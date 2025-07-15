ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα
Ειδήσεις
21:00 - 15 Ιουλ 2025

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα (15/7) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε την αποστολή περισσότερων όπλων στο Κίεβο και σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στη Ρωσία.  

Λίγες ώρες πριν από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διαμηνύσει μέσω Reuters ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχτεί να προχωρήσει σε εκεχειρία εάν πρώτα δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά της και οι εδαφικές της διεκδικήσεις.

Οι πηγές που επικαλέστηκε το σχετικό δημοσίευμα, δε, διαβεβαίωναν ότι τόσο η ρωσική οικονομία, όσο και ο ρωσικός στρατός αντέχουν και δεν θα καμφθούν μπροστά στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές πιέσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κάπως πιο διαλλακτικός – ανέφερε συγκεκριμένα ότι «δεν είναι με το μέρος κανενός», αλλά απλώς «θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί». «Θα δούμε τι θα γίνει με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε ακόμη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους ενθάρρυνε την Ουκρανία να εντείνει τα πλήγματα στη Ρωσία, ρωτώντας μάλιστα τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρος εάν θα είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει τη Μόσχα, σε περίπτωση που οι Αμερικανοί του παρείχαν όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Από την άλλη, ο Μαρκ Ρούτε, γ.γ. του ΝΑΤΟ, συμφώνησε ότι τα αμερικανικά όπλα – τα οποία οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν στην Ουκρανία – είναι πολύ σημαντικά για την ενίσχυση της χώρας, η οποία θα αποκτήσει, όπως είπε, «τεράστιο μέγεθος» στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ερωτηθείς ο πρόεδρος Τραμπ αν πρόκειται για πυραύλους Patriot που αποστέλλονται στην Ουκρανία ή για συστοιχίες Patriot, απάντησε χαρακτηριστικά: «Τα πάντα. Είναι τα πάντα».

Ο Ρούτε, από την μεριά του, προσέθεσε ότι η συμφωνία αφορά «πυραύλους και πυρομαχικά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Σκληρά μέτρα λιτότητας ανακοίνωσε ο Μπαϊρού – Περικοπές δημόσιων δαπανών και θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

Γαλλία: Σκληρά μέτρα λιτότητας ανακοίνωσε ο Μπαϊρού – Περικοπές δημόσιων δαπανών και θέσεων εργασίας

Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Λεωφόρο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό χάος στο ύψος του Ψυχικού
Ειδήσεις

Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Λεωφόρο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό χάος στο ύψος του Ψυχικού

Μητσοτάκης: Για θέματα υγείας έχουμε πλέον έναν αριθμό, το 1566 – Το166 του ΕΚΑΒ δεν αντικαθίσταται
Υγεία

Μητσοτάκης: Για θέματα υγείας έχουμε πλέον έναν αριθμό, το 1566 – Το166 του ΕΚΑΒ δεν αντικαθίσταται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία
Εμπορεύματα

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Οι ΑΠΕ θωρακίζουν την Ευρώπη, αλλά το φυσικό αέριο παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι ΑΠΕ θωρακίζουν την Ευρώπη, αλλά το φυσικό αέριο παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν και πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ