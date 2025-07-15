Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα (15/7) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε την αποστολή περισσότερων όπλων στο Κίεβο και σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στη Ρωσία.

Λίγες ώρες πριν από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διαμηνύσει μέσω Reuters ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχτεί να προχωρήσει σε εκεχειρία εάν πρώτα δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά της και οι εδαφικές της διεκδικήσεις.

Οι πηγές που επικαλέστηκε το σχετικό δημοσίευμα, δε, διαβεβαίωναν ότι τόσο η ρωσική οικονομία, όσο και ο ρωσικός στρατός αντέχουν και δεν θα καμφθούν μπροστά στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές πιέσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κάπως πιο διαλλακτικός – ανέφερε συγκεκριμένα ότι «δεν είναι με το μέρος κανενός», αλλά απλώς «θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί». «Θα δούμε τι θα γίνει με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε ακόμη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους ενθάρρυνε την Ουκρανία να εντείνει τα πλήγματα στη Ρωσία, ρωτώντας μάλιστα τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρος εάν θα είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει τη Μόσχα, σε περίπτωση που οι Αμερικανοί του παρείχαν όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Από την άλλη, ο Μαρκ Ρούτε, γ.γ. του ΝΑΤΟ, συμφώνησε ότι τα αμερικανικά όπλα – τα οποία οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν στην Ουκρανία – είναι πολύ σημαντικά για την ενίσχυση της χώρας, η οποία θα αποκτήσει, όπως είπε, «τεράστιο μέγεθος» στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ερωτηθείς ο πρόεδρος Τραμπ αν πρόκειται για πυραύλους Patriot που αποστέλλονται στην Ουκρανία ή για συστοιχίες Patriot, απάντησε χαρακτηριστικά: «Τα πάντα. Είναι τα πάντα».

Ο Ρούτε, από την μεριά του, προσέθεσε ότι η συμφωνία αφορά «πυραύλους και πυρομαχικά».