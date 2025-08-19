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UBS - Ελληνική οικονομία: Αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη – Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι
Οικονομία
12:27 - 19 Αυγ 2025

UBS - Ελληνική οικονομία: Αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη – Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι

Reporter.gr Newsroom
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Η τελευταία ανάλυση της UBS για την ελληνική οικονομία, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (19/8), επιβεβαιώνει την ισχυρή οικονομική πορεία της χώρας για το 2025, παρά τις περιορισμένες διορθώσεις στο ΑΕΠ. Η θετική αυτή προοπτική βασίζεται σε τρεις κυρίως παράγοντες – κατανάλωση, επενδύσεις και τουρισμός –, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν εκλείψει και οι κίνδυνοι, οι οποίοι είναι κατά βάση εξωγενείς.  

Σημειώνεται ότι οι πιέσεις προέρχονται κυρίως από τρόφιμα και ενέργεια, ενώ η UBS προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2% έως και το 2026, με την πρώτη αύξηση να αναμένεται τον Δεκέμβριο 2026.

Νέες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη

Η UBS προβλέπει ότι το ΑΕΠ το 2025 θα ενισχυθεί κατά 2,3% (προηγούμενη εκτίμηση: 2,6%) και για το 2026 αναβαθμίζει την πρόβλεψή της στο 2,4% (από 2,3%).

Η αναθεώρηση για την φετινή χρονιά σχετίζεται με την αδύναμη εκκίνηση στο α’ τρίμηνο, που καταγράφηκε μηδενική ανάπτυξη, και με την επιβάρυνση από τους αυξημένους αμερικανικούς δασμούς.

Πάντως, βάσει της ανάλυσης αναμένεται ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να κερδίζει σε ανταγωνιστικότητα και να προσελκύει επενδύσεις, επιτυγχάνοντας μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη, με βασικούς παράγοντες την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Παρά το ότι η UBS εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη, επισημαίνει ως βραχυπρόθεσμους κινδύνους τα εξής:

  • Διεθνές Εμπορικό Περιβάλλον: Η UBS επισημαίνει τον κίνδυνο της επιδείνωσης του εμπορικού περιβάλλοντος λόγω δασμών και εμπορικών εντάσεων, που μπορεί να πλήξουν τις ελληνικές εξαγωγές και να περιορίσουν τη δυναμική της οικονομίας.
  • Φυσικές Καταστροφές: Η Ελλάδα ενδέχεται να πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές ή πλημμύρες, οι οποίες έχουν ήδη επηρεάσει τον τουρισμό και τη γεωργία στο παρελθόν. Ανάλογες καταστροφές ενδέχεται να πλήξουν την παραγωγή και τα έσοδα της χώρας.
  • Βραδύτερη Απορρόφηση των Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης: Παρά την πρόοδο, η ταχύτητα απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ενδέχεται να επιβραδυνθεί λόγω διοικητικών ή τεχνικών προβλημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών μέτρων.

Από την άλλη, σημειώνει και σημαντικούς παράγοντες στήριξης της οικονομίας, όπως:

Επενδύσεις και Ευρωπαϊκοί Πόροι

Η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει 21,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί νέες αιτήσεις για επιπλέον δόσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ.

Αναμένεται να φτάσει το 70% της συνολικής απορρόφησης το 2025, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω της χρηματοδότησης για έργα υποδομών, ψηφιακής μετάβασης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Η εκταμίευση αυτών των πόρων εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις επενδυτικές δαπάνες κατά 6,5%-8% την περίοδο 2025-26.

Ιδιωτική Κατανάλωση

Η ανεργία μειώθηκε στο 7,9% τον Μάιο του 2025 και οι μισθοί αυξάνονται με ρυθμό 6%, γεγονός που στηρίζει την αγοραστική δύναμη και την εσωτερική κατανάλωση. Ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί στα 880 ευρώ και αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, με μέσες ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 4%. Στο πλαίσιο αυτό, η UBS εκτιμά ότι ο πραγματικός μισθός θα αυξηθεί κατά περίπου 3% το 2025.

Το θετικό κλίμα στην αγορά εργασίας ενισχύει την οικονομική σταθερότητα, ενώ σημαντικό ρόλο θεωρείται ότι θα παίξουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ ύψους κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Τουρισμός

Η Ελλάδα παραμένει δημοφιλής προορισμός, με τα έσοδα από τον τουρισμό να αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% το 2025, ενώ οι αφίξεις παραμένουν ισχυρές, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία της χώρας.

Επιπλέον θετικά στοιχεία:

  • Η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παρά τις οικονομικές πιέσεις από εξωτερικούς παράγοντες.
  • Τα στοιχεία για τις εξαγωγές δείχνουν σταθερή αύξηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα των ναυτιλιακών υπηρεσιών και των φαρμάκων.
  • Η UBS διατηρεί τη θετική της στάση για την ελληνική οικονομία, προβλέποντας περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους και σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, εφόσον η χώρα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τραπεζικός κλάδος

Όσον αφορά τις συστημικές τράπεζες, ο ελβετικός οίκος διατηρεί τη σύσταση Buy, με έμφαση στην Πειραιώς που χαρακτηρίζει ως top pick και δίνει τιμή-στόχο στα 7,60 ευρώ.

Παράλληλα, για την Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο 3,70 ευρώ, για την Eurobank στα 3,64 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 13,40 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 12:54
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