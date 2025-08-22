ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι προβλέπει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα
Οικονομία
08:15 - 22 Αυγ 2025

Τι προβλέπει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μπαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας σε εφαρμογή ένα πλήρες πλαίσιο ρυθμίσεων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά  κρυπτονομισμάτων. Κάτι που είναι το πρώτο βήμα για την ολιστική ρύθμιση μιας επενδυτικής δραστηριότητας, που σήμερα έχει "κενό" φορλόγησης αλλά και συχνά λειτουργεί ως "πλυντήριο μαύρου χρήματος".
Ουσιαστικά η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θέτει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο ρυθμίσεων, όπως ορίζονται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό MiCA, για ανταλλακτήρια, εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών κτλ. Έτσι τροχοδρομείται νέα διαδικασία αδειοδότησης για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες για κρυπτονομίσματα. Προβλέπεται, δε, ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή, με ρόλο αναβαθμισμένο για τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί τις ροές κεφαλαίων.

Η διαδικασία

Πιο συγκεκριμένα, για να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση στην αγορά κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες για να λάβει την απαραίτητη έγκριση. Ειδικότερα καθορίζεται η διαδικασία Αρχικής Αξιολόγησης του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP).

Με την διαδικασία αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσφέρει στις επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) τη δυνατότητα να αιτηθούν διαδικασία προελέγχου μέσω προκαταρκτικής συνάντησης αρμοδίως με την Επιτροπή με σκοπό την αποτελεσματικότερη προετοιμασία και υποβολή της αίτησης άδειας και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του παρόχου.

Η προκαταρκτική συνάντηση δεν υποκαθιστά την επίσημη αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας και τα σχόλια που παρέχονται έχουν γενικό χαρακτήρα. Η εταιρεία παρουσιάζει το επιχειρηματικό της πλάνο, και τις βασικές της υπηρεσίες.

Στη συνέχεια ο αιτών υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης μαζί με φάκελο δικαιολογητικών, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς. Εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την αίτηση και το φάκελο αδειοδότησης, λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της άδειας και την κοινοποιεί στον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης . Όλα τα απαιτούμενα έντυπα και ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Η φορολόγηση ante portas

Επόμενο βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο ξεκάθαρου πλαισίου για την εν λόγω αγορά είναι η διαμόμρφωση συντελεστών φορολόγησης. Να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου για τη φορολόγηση αναμένονται το φθινόπωρο με την ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει τον καθορισμό του πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, να εργάζεται εντατικά.

Εξετάζεται, δε, η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της πώλησής τους με συντελεστή που μπορεί να ξεκινά από το 15%. Παράλληλα στο “τραπέζι” είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση των ποσών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Παράλληλα εξετάζεται η υποχρεωτική δήλωσή τους στο φορολογικό έντυπο Ε1. Μέχρι και σήμερα, τα κρυπτονομίσματα, περνούν ‘κάτω από τα ραντάρ” της Εφορίας, καθώς δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τη τη φορολόγησή τους. Έτσι καταγράφονται κενά και ασάφειες που έχουν ως απότοκο προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων, αλλά και στους επενδυτές που αποκομίζουν υπεραξίες.

Σημειώνεται ότι στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν υπάρχει σαφής αναφοράς για το πώς φορολογείται εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Έτσι, η φορολογική αρχή προβαίνει σε κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό του φόρου, θεωρώντας τα εισοδήματα από crypto ως προερχόμενα από άυλες κινητές αξίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Έτοιμος να βγει για… περιπολία με την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον
Ειδήσεις

Τραμπ: Έτοιμος να βγει για… περιπολία με την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον

Η Boeing επιστρέφει στην Κίνα με συμφωνία «μαμούθ» για 500 αεροσκάφη
Επιχειρήσεις

Η Boeing επιστρέφει στην Κίνα με συμφωνία «μαμούθ» για 500 αεροσκάφη

Ξένοι επενδυτές «ψηφίζουν» Ελλάδα – Ρεκόρ ροών σε ομόλογα και μετοχές το 2025
Χρηματιστήριο

Ξένοι επενδυτές «ψηφίζουν» Ελλάδα – Ρεκόρ ροών σε ομόλογα και μετοχές το 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας
Ειδήσεις

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών
Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 09:43

Παπασταύρου: Η προεδρία στο East Med Gas Forum επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο 

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 09:33

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου

Οικονομία
09/06/2026 - 09:25

Πρόοδος χωρίς σύγκλιση: Γιατί οι πολίτες εξακολουθούν να αισθάνονται πιο άνισοι;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:21

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:12

ifo: Η οικονομία αναπτύσσεται σε δώδεκα γερμανικά κρατίδια

Πολιτική
09/06/2026 - 09:03

Πιερρακάκης: «Ενεργειακή» ρήτρα διαφυγής με στόχο επενδύσεις και ανθεκτικότητα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/06/2026 - 08:42

Σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας η ΕΤΑΝΑΠ (νερό Σαμαριά) - Tα «κλειδιά» των εξελίξεων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:38

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 5 ετών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 08:21

Ο Λίβανος στο χείλος ενός νέου εμφυλίου πολέμου

Φορολογία
09/06/2026 - 08:12

Φοροδιαφυγή: «Βαρύς πέλεκυς» για παραβάσεις σε παραστατικά

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Έρικσεν έκανε τη δουλειά του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ