ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οικονομικό Μπρα-ντε-φερ ενόψει της ΔΕΘ: Μετωπική πορεία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
Πολιτική
20:50 - 26 Αυγ 2025

Οικονομικό Μπρα-ντε-φερ ενόψει της ΔΕΘ: Μετωπική πορεία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πολιτικό μπρα-ντε-φερ στον δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το πεδίο της οικονομίας να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ανεβάζει τους τόνους κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης - και κυρίως την Αριστερά - για ανευθυνότητα, εξαγγελίες χωρίς κοστολόγηση και τη γνωστή λογική των «λεφτόδεντρων». Στον αντίποδα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για ανοχή στην αισχροκέρδεια, διόγκωση του υπερπλεονάσματος και έλλειψη πραγματικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος τις κυβερνητικές επιλογές, επέμεινε σε τηλεοπτική του παρουσία στον ΣΚΑΪ ,στη ρεαλιστική, όπως υποστήριξε, στόχευση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία – όπως σημείωσε – αποτελεί τη βάση για μόνιμες μειώσεις φόρων. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ης σύνταξης ή μισθού στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με τα τρέχοντα δημοσιονομικά δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Σωκράτη Φάμελλου αντεπιτέθηκε, αναγνωρίζοντας μεν ότι «λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν», αλλά καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι στηρίζει την οικονομική της στρατηγική σε μια πολιτική καρτελοποίησης της αγοράς, αφήνοντας περιθώριο ανεξέλεγκτης κερδοφορίας σε λίγους εις βάρος των πολλών.

Στο στόχαστρο και το υπερπλεόνασμα, με το ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει πως αυτό είναι απόρροια της αισχροκέρδειας και όχι υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής. Οι κατηγορίες συνοδεύονται από τη δέσμευση της αντιπολίτευσης ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με αιχμές την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, στην ενέργεια, ακόμη και στα σχολικά είδη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μετέδωσε στο δελτίο του ο ΣΚΑΪ την Τρίτη (26/8), ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα οικονομικό σχέδιο με ορίζοντα το 2027 και έμφαση στις φοροαπαλλαγές, αλλά και στη στήριξη οικογενειών με παιδιά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν «δουλεύουν σε λευκό χαρτί», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι παρεμβάσεις βασίζονται σε επεξεργασμένα δεδομένα και όχι σε γενικές εξαγγελίες. Ενδεικτική είναι και η πρόθεση του πρωθυπουργού να κινηθεί περισσότερο σε θετική ατζέντα, παρά σε μέτωπα με την αντιπολίτευση, βάζοντας πλώρη, όπως σχολιάζεται, για μια τρίτη τετραετία.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη φετινή ΔΕΘ, καθώς είναι η πρώτη του εμφάνιση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη ΔΕΘ ως ευκαιρία για τόνωση της δυναμικής του, ενώ στο παρασκήνιο εντείνονται οι φήμες περί ενδεχόμενης επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, μέσω δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, με στόχο να ανακτήσει την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ώστε να κοντράρει «στα ίσα» για εκλογική πρωτιά. τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 22:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακριβότερο το φετινό «πρώτο κουδούνι» – Αισθητές αυξήσεις στα σχολικά είδη
Οικονομία

Ακριβότερο το φετινό «πρώτο κουδούνι» – Αισθητές αυξήσεις στα σχολικά είδη

Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης – Τσίπρα: Η απάντηση και οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού
Πολιτική

Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης – Τσίπρα: Η απάντηση και οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος
Πολιτική

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ