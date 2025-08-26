Οικονομικό Μπρα-ντε-φερ ενόψει της ΔΕΘ: Μετωπική πορεία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πολιτικό μπρα-ντε-φερ στον δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το πεδίο της οικονομίας να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ανεβάζει τους τόνους κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης - και κυρίως την Αριστερά - για ανευθυνότητα, εξαγγελίες χωρίς κοστολόγηση και τη γνωστή λογική των «λεφτόδεντρων». Στον αντίποδα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για ανοχή στην αισχροκέρδεια, διόγκωση του υπερπλεονάσματος και έλλειψη πραγματικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος τις κυβερνητικές επιλογές, επέμεινε σε τηλεοπτική του παρουσία στον ΣΚΑΪ ,στη ρεαλιστική, όπως υποστήριξε, στόχευση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία – όπως σημείωσε – αποτελεί τη βάση για μόνιμες μειώσεις φόρων. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ης σύνταξης ή μισθού στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με τα τρέχοντα δημοσιονομικά δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Σωκράτη Φάμελλου αντεπιτέθηκε, αναγνωρίζοντας μεν ότι «λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν», αλλά καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι στηρίζει την οικονομική της στρατηγική σε μια πολιτική καρτελοποίησης της αγοράς, αφήνοντας περιθώριο ανεξέλεγκτης κερδοφορίας σε λίγους εις βάρος των πολλών.

Στο στόχαστρο και το υπερπλεόνασμα, με το ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει πως αυτό είναι απόρροια της αισχροκέρδειας και όχι υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής. Οι κατηγορίες συνοδεύονται από τη δέσμευση της αντιπολίτευσης ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με αιχμές την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, στην ενέργεια, ακόμη και στα σχολικά είδη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μετέδωσε στο δελτίο του ο ΣΚΑΪ την Τρίτη (26/8), ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα οικονομικό σχέδιο με ορίζοντα το 2027 και έμφαση στις φοροαπαλλαγές, αλλά και στη στήριξη οικογενειών με παιδιά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν «δουλεύουν σε λευκό χαρτί», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι παρεμβάσεις βασίζονται σε επεξεργασμένα δεδομένα και όχι σε γενικές εξαγγελίες. Ενδεικτική είναι και η πρόθεση του πρωθυπουργού να κινηθεί περισσότερο σε θετική ατζέντα, παρά σε μέτωπα με την αντιπολίτευση, βάζοντας πλώρη, όπως σχολιάζεται, για μια τρίτη τετραετία.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη φετινή ΔΕΘ, καθώς είναι η πρώτη του εμφάνιση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη ΔΕΘ ως ευκαιρία για τόνωση της δυναμικής του, ενώ στο παρασκήνιο εντείνονται οι φήμες περί ενδεχόμενης επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, μέσω δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, με στόχο να ανακτήσει την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ώστε να κοντράρει «στα ίσα» για εκλογική πρωτιά. τον Κυριάκο Μητσοτάκη.