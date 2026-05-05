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Ecofin: Νέο «όπλο» κατά της απάτης ΦΠΑ - Πρόσβαση EPPO και OLAF σε κρίσιμα δεδομένα
Ειδήσεις
18:45 - 05 Μάι 2026

Ecofin: Νέο «όπλο» κατά της απάτης ΦΠΑ - Πρόσβαση EPPO και OLAF σε κρίσιμα δεδομένα

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο Ecofin κατέληξε σήμερα 5/5 σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης της απάτης στον ΦΠΑ, με στόχο τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών αρχών επιβολής, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η νέα δέσμη κανόνων προβλέπει την αναβάθμιση της πρόσβασης των δύο φορέων σε κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές, μεταξύ των οποίων και δεδομένα από το δίκτυο Eurofisc. Στόχος είναι να μπορούν να εντοπίζονται ταχύτερα ύποπτες ροές και να ξεκινούν ή να υποστηρίζονται έρευνες για υποθέσεις διασυνοριακής φορολογικής απάτης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η απάτη ΦΠΑ, και ειδικότερα τα κυκλώματα τύπου “missing trader intra-community” ή «carousel», εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή απωλειών για τα δημόσια ταμεία. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ετήσιο κόστος για τα κράτη-μέλη και τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. κυμαίνεται μεταξύ 12,5 και 32,8 δισ. ευρώ, με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, υπογράμμισε ότι οι απώλειες αυτές συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τους εθνικούς προϋπολογισμούς και ότι οι αρχές χρειάζονται πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ταχύτερη αντιμετώπιση τέτοιων εγκληματικών πρακτικών. Χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών μηχανισμών επιβολής.

Οι νέοι κανόνες θα ενσωματωθούν σε κανονισμό που τροποποιεί τον υφιστάμενο κανονισμό 904/2010, ο οποίος αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Παράλληλα, συνδέονται με τον ευρύτερο σχεδιασμό για πλήρη ψηφιοποίηση έως το 2030 των διαδικασιών αναφοράς ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B).

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε έχει προς το παρόν πολιτικό και προσωρινό χαρακτήρα. Αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αναμένεται τον Ιούλιο του 2026, το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην επίσημη έγκριση του κανονισμού. Μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

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