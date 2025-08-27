Τουριστικοί προορισμοί στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ - Τα «λαβράκια» και τα «λουκέτα»

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Κατά το διάστημα 16–25 Αυγούστου 2025, μεικτά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά, διαπιστώνοντας περισσότερες από 400 παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Ρόδος: Σε επιχείρηση χονδρικής–λιανικής πώλησης ποτών βρέθηκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς προβλεπόμενες ενδείξεις, ενώ καταλογίστηκαν μη εκδοθέντα παραστατικά που αντιστοιχούν σε 285 φιάλες αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ . Επιπλέον, σε εστιατόριο, επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών και παγωτοπωλείο εντοπίστηκε μη έκδοση σχεδόν 90 αποδείξεων , συνολικής αξίας άνω των 6.000 ευρώ .

Σε επιχείρηση χονδρικής–λιανικής πώλησης ποτών βρέθηκαν χωρίς προβλεπόμενες ενδείξεις, ενώ καταλογίστηκαν μη εκδοθέντα παραστατικά που αντιστοιχούν σε αξίας σχεδόν . Επιπλέον, σε εστιατόριο, επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών και παγωτοπωλείο εντοπίστηκε μη έκδοση σχεδόν , συνολικής αξίας άνω των . Πάρος: Σε γνωστό εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 3 παραστατικά αξίας άνω των 1.800 ευρώ .

Σε γνωστό εστιατόριο δεν εκδόθηκαν αξίας άνω των . Χανιά: Σε ψησταριά και επιχείρηση μίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων εντοπίστηκαν 49 μη εκδοθέντα παραστατικά .

Σε ψησταριά και επιχείρηση μίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων εντοπίστηκαν . Ύδρα: Έλεγχοι σε δύο καφέ–μπαρ αποκάλυψαν 45 παραβάσεις μη έκδοσης .

Έλεγχοι σε δύο καφέ–μπαρ αποκάλυψαν . Κέρκυρα: Σειρά επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντοπίστηκαν χωρίς την έκδοση αποδείξεων.

Σειρά επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντοπίστηκαν χωρίς την έκδοση αποδείξεων. Πειραιάς: Σε εστιατόριο καταγράφηκε μη έκδοση 20 παραστατικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων και στο «λουκέτο» 48 ωρών για τις παραβάτες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρησιακές δράσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη στήριξη των συνεπών επαγγελματιών.