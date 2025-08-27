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Έκκληση Πάπα Λέοντα ΙΔ για μόνιμη κατάπαυση πυρός και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Γάζα
Ειδήσεις
16:54 - 27 Αυγ 2025

Έκκληση Πάπα Λέοντα ΙΔ για μόνιμη κατάπαυση πυρός και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ κάλεσε την Τετάρτη (27/8) τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων και την ασφαλή παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Μιλώντας στην εβδομαδιαία ακρόασή του στο Βατικανό, τόνισε: «Για άλλη μια φορά απευθύνω έντονη έκκληση... ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση στην Αγία Γη, η οποία έχει προκαλέσει τόσο τρόμο, καταστροφή και θάνατο».

Ο ποντίφικας ζήτησε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, επισημαίνοντας ότι «το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό».

Αν και δεν κατονόμασε άμεσα το Ισραήλ ή τη Χαμάς, υπογράμμισε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων «την υποχρέωση προστασίας των αμάχων, την απαγόρευση των συλλογικών τιμωριών, της αδιάκριτης χρήσης βίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας έχει επανειλημμένα καλέσει το Ισραήλ να επιτρέψει μεγαλύτερη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

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