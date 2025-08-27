Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος (Κώστας) Πυλαρινός, πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση, σε πανεπιστήμια της Αθήνας και του Παρισιού.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1957, όταν εντάχθηκε στο πολιτικό γραφείο του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1963. Το 1967 υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Υπουργείο Προεδρίας επί της κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας από το 1974 έως το 1976, και στη συνέχεια Νομάρχης Θεσσαλονίκης μέχρι το 1980. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε ενέργειες για την προώθηση του έργου του μετρό της πόλης.

Στη συνέχεια κατείχε διάφορες σημαντικές θέσεις στο κράτος και το κόμμα:

Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη (1989).

Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο έτος.

Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1991).

Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ την περίοδο 1991-1992.

Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992-1993) είχε την ευθύνη για τη συνολική διοίκηση του κόμματος.

Στις εκλογές του 1993, εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία.