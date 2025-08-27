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Χατζηδάκης από Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν την Πέμπτη 4/9 τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό προς Καλαμαριά
Πολιτική
16:40 - 27 Αυγ 2025

Χατζηδάκης από Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν την Πέμπτη 4/9 τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό προς Καλαμαριά

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σήμερα 27/8 από τη Θεσσαλονίκη ότι τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό προς την Καλαμαριά θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι οι συρμοί θα εισέλθουν βαθμιαία στο νέο δίκτυο, με στόχο η γραμμή να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία ως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε το έργο ως “έργο-ορόσημο για την πόλη”, δηλώνοντας πως σηματοδοτεί σημαντική ποιότητα στις αστικές μετακινήσεις. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της Θεσσαλονίκης Διεθνούς Έκθεσης, θα είναι δυνατή η σύνδεση των επισκεπτών με το μετρό, το οποίο αποκάλεσε “το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη”.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε γνωστό ότι έχουν παραληφθεί τέσσερις νέοι συρμοί, ώστε η συχνότητα δρομολογίων να μειωθεί σε 1,5 λεπτό ανά συρμό, από τα 3 λεπτά που ισχύουν σήμερα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων με POS, τα οποία υποστηρίζουν έξι γλώσσες για τη διευκόλυνση ντόπιων και επισκεπτών, και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Συμπερασματικά, χαρακτήρισε την επέκταση ως σημαντική αναβάθμιση στις αστικές μεταφορές της Θεσσαλονίκης και τόνισε ότι η πόλη «ανεβαίνει κατηγορία», με στόχο επιπλέον βήματα προόδου.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, εξέφρασε θαυμασμό για την πρόοδο του έργου, τονίζοντας ότι οι επισκέπτες του μετρό εντυπωσιάζονται από την εξέλιξή του. Επισήμανε ότι έχουν παραληφθεί ήδη 4 από τους 15 απαραίτητους συρμούς, με τρεις να βρίσκονται στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας και τον τέταρτο στο λιμάνι. Οι υπόλοιποι θα φτάσουν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026. Παρόλα αυτά, οι επτά συρμοί θεωρούνται απολύτως απαραίτητοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της βασικής γραμμής.

Πρόοδος κατασκευών

Σχετικά με την κατασκευαστική πρόοδο, ο κ. Ταχιάος ενημέρωσε ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ υπάρχουν ακόμη 6 σύνθετες συμβάσεις σε εξέλιξη, όλες με στόχο ολοκλήρωση στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη εμπορικής λειτουργίας τόσο της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασης εμφανίζεται σταθερό: τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.

Για την υλοποίηση του, θα χρειαστούν δύο σύντομες διακοπές λειτουργίας συνολικής διάρκειας περίπου 1,5 μήνα, για τις τεχνικές συνδέσεις — οι οποίες δεν θα συμπέσουν με τα Χριστούγεννα. Επιπλέον, θα απαιτηθεί πιστοποίηση όχι μόνο της νέας διαδρομής αλλά και του επέκτασης του δικτύου συνολικά, ώστε να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία.

Ηλεκτρονικά εισιτήρια

Όσον αφορά τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, ήδη λειτουργούν σε ορισμένους σταθμούς όπου είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων με κάρτα. Η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος αναμένεται την εβδομάδα που αρχίζει τη Δευτέρα 1/9, όταν όλα τα μηχανήματα θα είναι εγκατεστημένα και συνδεδεμένα.

Ο κ. Ταχιάος σχολίασε επίσης το φαινόμενο των χρηστών που αφήνουν το εισιτήριο τους για τον επόμενο, λέγοντας ότι «δεν είναι πράξη αλληλεγγύης», αλλά επιβάρυνση «που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος». Σχετικά με το σχέδιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής, ανέφερε ότι θα παρουσιαστεί σύντομα από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Κατά την επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, ο κ. Χατζηδάκης έγινε δεκτός από τον κ. Ταχιάο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της “Ελληνικό Μετρό Α.Ε.”, Νίκο Κουρέτα, καθώς και από στελέχη της εταιρείας Thema. Ακολούθησε περιήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και άλλους κρίσιμους χώρους, ενώ διεξήχθη σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς. Στη συνέχεια, η αντιπροσωπία επισκέφτηκε το εργοτάξιο της Αρετσούς στην Καλαμαριά, όπου πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των εργασιών και έγιναν επίσημες δηλώσεις για το στάδιο και τα επόμενα βήματα του έργου.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 16:50
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