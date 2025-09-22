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Πελαγίδης (ΤτΕ): Πρέπει να τρέξουμε για τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία
23:11 - 22 Σεπ 2025

Πελαγίδης (ΤτΕ): Πρέπει να τρέξουμε για τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη επιτάχυνσης της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισ. ευρώ επισήμανε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης, μιλώντας σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), όπου συζητήθηκαν και θέματα φορολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πελαγίδης, μέχρι στιγμής στους τελικούς δικαιούχους έχουν φθάσει μόλις 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,7 δισ. ευρώ προέρχονται από επιχορηγήσεις και 4,3 δισ. ευρώ από δάνεια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να «τρέξει» ώστε να κλειδώσει τα υπόλοιπα χρήματα μέσα στους επόμενους 12 μήνες, καθώς η χώρα έχει «εξαιρετική ανάγκη» από αυτούς τους πόρους, καταδεικνύοντας τη σημασία της ταχείας αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση των επενδύσεων και την περαιτέρω σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Ο υποδιοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις, σημειώνοντας ότι από τα 6 δισ. ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρρευσαν στη χώρα περίπου το 40% κατευθύνεται στον τομέα του real estate. Συνολικά, οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του ΑΕΠ, έναντι ποσοστού άνω του 20% λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος, ο κ. Πελαγίδης διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ποτέ ξανά», εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στο ευνοϊκό προφίλ του χρέους, με μεγάλη περίοδο χάριτος και χαμηλότοκα δάνεια από τον επίσημο τομέα. Για τα επόμενα χρόνια, η χώρα θα χρειάζεται να δανείζεται περίπου 6-7 δισ. ευρώ ετησίως για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, ενώ η Ιταλία για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να αντλεί περίπου 1 τρισ. ευρώ από τις αγορές.

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