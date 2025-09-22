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Η Γαλλία στο «κλαμπ των χωρών» που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη - Ο Μακρόν κηρύσσει «εποχή ειρήνης»
Ειδήσεις
22:43 - 22 Σεπ 2025

Η Γαλλία στο «κλαμπ των χωρών» που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη - Ο Μακρόν κηρύσσει «εποχή ειρήνης»

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την έναρξη της συνόδου για τη λύση των δύο κρατών, που συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, μία ημέρα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Ήρθε ο καιρός της ειρήνης», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Γαλλία επιδιώκει δύο κράτη που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επισήμανε ότι, παρά την αναγνώριση, το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, τραυματισμούς και σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Στην συνέχεια, ο Μακρόν διευκρίνισε ότι δεν θα λειτουργήσει γαλλική πρεσβεία στο παλαιστινιακό κράτος μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς. Παράλληλα τόνισε ότι η αναγνώριση αυτή δεν αντιτίθεται στην ασφάλεια του Ισραήλ, το οποίο παραμένει στρατηγικός εταίρος της Γαλλίας. «Αυτή η αναγνώριση είναι μια ήττα για τη Χαμάς», σημείωσε.

Ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε ότι η ύψιστη προτεραιότητα παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων και η διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Παράλληλα κάλεσε το Ισραήλ να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να ματαιώσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 22:45
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