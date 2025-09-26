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Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων τιμάται με Βραβείο στα Compliance Awards
Οικονομία
11:32 - 26 Σεπ 2025

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων τιμάται με Βραβείο στα Compliance Awards

Reporter.gr Newsroom
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Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τιμήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στα Compliance Awards, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, την ποιότητα και τη θεσμική αξιοπιστία του έργου της στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης και της δημοσιονομικής διαφάνειας. Η  Γενική Διεύθυνση διακρίθηκε στην κατηγορία «Best Compliance Team – Public Sector» με την υποψηφιότητα με τίτλο «Αναμόρφωση και Εκσυγχρονισμός του Κανονιστικού Πλαισίου Συμμόρφωσης της ΓΔΔΕ», αποδεικνύοντας την αδιάλειπτη δέσμευσή της για την ενίσχυση της θεσμικής διαφάνειας και τη συνεχή βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών στον δημόσιο τομέα.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μετά την βράβευση της περσινής χρονιάς για τις «Καινοτόμες πρακτικές ελέγχου συμμόρφωσης σε φορείς του δημόσιου τομέα», η Γ.Δ.Δ.Ε. κατάφερε και φέτος να διακριθεί ανάμεσα σε κορυφαίους φορείς και οργανισμούς .

Η υποψηφιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. αφορούσε την καινοτόμο μεταρρύθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Η πρόταση αυτή ξεχώρισε ως μία από τις ισχυρότερες συμμετοχές στα Compliance Awards 2025, αναδεικνύοντας τη Γ.Δ.Δ.Ε. ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού.

Τα αποτελέσματα του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι απολύτως μετρήσιμα και αποδεικνύουν την αυξημένη αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών της μηχανισμών. Από το 2018 έως τις 30.06.2025, η ΓΔΔΕ διενήργησε 1.518 ελέγχους, εκδίδοντας αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων ύψους 8.535.444 € και καταλογιστικές αποφάσεις συνολικού ποσού 12.222.815 €.

Μόνο κατά την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2024 έως 30.06.2025, ολοκληρώθηκαν 271 έλεγχοι, με 39 αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων ύψους 3.963.900,57€ και 19 καταλογιστικές αποφάσεις ύψους 271.574,53 €.

Η ΓΔΔΕ, ενδυναμωμένη και από αυτή τη βράβευση, θα συνεχίσει με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να λειτουργεί ως πρωτοπόρος στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων συμμόρφωσης. Με τη διαρκή προσήλωσή της στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ΓΔΔΕ επιτελεί με συνέπεια τον ρόλο της ως θεματοφύλακας της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εδραιώνεται ως Ελεγκτική Υπηρεσία-πρότυπο στον δημόσιο τομέα.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων, Δρ. Γεώργιος Γεωργίου

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