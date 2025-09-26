Νέο πακέτο οικονομικής στήριξης προς την Παλαιστινιακή Αρχή από διεθνή συνασπισμό χωρών

Ένα νέο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την αποτροπή κατάρρευσης των δημόσιων οικονομικών της.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία, οι οποίες συγκροτούν τον «Επείγοντα Συνασπισμό για την Οικονομική Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής». Ο συνασπισμός δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τη νορβηγική διπλωματία, ως απάντηση στην «επείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αν και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το τελικό ύψος των πόρων που θα συγκεντρωθούν, η Νορβηγία ανακοίνωσε ήδη τη δική της συνεισφορά ύψους 3,4 εκατ. ευρώ. Στόχος του πακέτου είναι η σταθεροποίηση των οικονομικών της Παλαιστινιακής Αρχής και η διασφάλιση της δυνατότητάς της να συνεχίσει να κυβερνά, να παρέχει βασικές υπηρεσίες και να διατηρεί την ασφάλεια στις παλαιστινιακές περιοχές.

Παράλληλα, οι συμμετέχουσες χώρες απηύθυναν έκκληση προς το Ισραήλ να αποδεσμεύσει οικονομικούς πόρους που, όπως υποστηρίζουν, δικαιωματικά ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Νορβηγία έχει εδώ και δεκαετίες τον ρόλο της προεδρίας στην Επιτροπή Ειδικού Σχεδιασμού (AHLC), το διεθνές όργανο που συντονίζει τη βοήθεια των δωρητών προς τους Παλαιστίνιους.