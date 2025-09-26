Πλεύρης: Η αναστολή ασύλου απέδωσε – Εξετάζεται παράταση και δημιουργία δομής στην Κρήτη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφέρθηκε στη Βουλή στη θετική επίδραση της τρίμηνης αναστολής ασύλου, λέγοντας ότι «η αναστολή είχε αποτελέσματα» και ότι εξετάζεται πλέον αν υπάρχει ανάγκη για επέκτασή της. Η δήλωση έγινε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, Εμμανουήλ Συντυχάκη, που είχε ως αντικείμενο την προστασία των προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη.

Σχετικά με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς το νησί, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι «λόγω της διπλωματίας και της αναστολής ασύλου έχουν μειωθεί σημαντικά» και διευκρίνισε πως «η τρέχουσα διαχείριση θα συνεχιστεί μέχρι τον χειμώνα». Όπως σημείωσε, «είναι βέβαιο ότι του χρόνου θα πρέπει να υπάρχει δομή», διευκρινίζοντας ότι αυτή «θα βασίζεται στο πρότυπο των νησιών του ανατολικού Αιγαίου». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη προετοιμασίας: «Πρέπει να υπάρχει προετοιμασία, με δύο ή με μία δομή, σε χώρους ώστε να μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση».

Σε αιχμηρό τόνο, κάλεσε τον κ. Συντυχάκη να προτείνει ο ίδιος προσωρινούς χώρους, λέγοντας: «Αυτός είναι ένας ωραίος χώρος στο Ηράκλειο να πάνε. Δεν πρόκειται να το κάνετε. Γιατί αυτό το οποίο θέλετε στην πραγματικότητα είναι να χαϊδεύετε ανθρώπους, πουλώντας ανθρωπισμό, που τελειώνει με μία λέξη: “ελάτε, πάρτε τους από εδώ”».

Απαντώντας, ο βουλευτής του ΚΚΕ προέβλεψε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές και καιρικές συνθήκες. Σχετικά με την πρόκληση να προτείνει το ΚΚΕ χώρους για εγκατάσταση, απάντησε: «Το ΚΚΕ δεν συνηθίζει να κάνει βρόμικες δουλειές. Αυτές τις αφήνουμε για την κυβέρνηση. Άλλωστε, τι θα κάνει η κυβέρνηση; Θα πετάξει το μπαλάκι στο ΚΚΕ να ψάχνει να βρει χώρο για τις δομές; Όχι φυσικά. Και πολύ δε περισσότερο, για τις κλειστές δομές-φυλακή που εσείς εννοείτε, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες».

Ο Θάνος Πλεύρης έκανε επίσης δήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 36 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Σχολιάζοντας τη δράση του Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε:

«Ο τρομοκράτης της 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας, του οποίου, κάποιοι, τα δικαιώματα επικαλούνται συχνά, είναι ένας εγκληματίας, δειλός, που έμαθε να σκοτώνει πίσω από ένα πιστόλι, χωρίς να έχει το θάρρος ούτε να βλέπει τα θύματά του, και απέδειξε ότι είναι απολύτως δειλός διότι όταν εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας του, μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του, τη σταμάτησε. Διότι οι δειλοί αυτοί οι τρομοκράτες ξέρουν να σκοτώνουν ανθρώπους, αλλά δεν τολμούν να κινδυνεύει η ζωή τους. Και βρίσκεται στο σημείο που πρέπει να βρίσκεται. Όπως όλοι οι εγκληματίες, που στερούν από σύζυγο τον άντρα, από παιδιά τον πατέρα και γενικότερα χτυπάνε τη Δημοκρατία».

Συνέχισε με αυστηρό ύφος, λέγοντας: «Ήρθε η ώρα πια να πούμε ότι η θέση του ανθρώπου αυτού είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν».

Όταν η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, αντέδρασε, ο κ. Πλεύρης απάντησε ευθέως: «Επειδή είπα “να τον χαϊδεύουν”, βλέπω ότι ενοχληθήκατε. Σήμερα είναι η δολοφονία του Μπακογιάννη. Και τον δολοφόνησε ο Κουφοντίνας, που η δική σας νεολαία έκανε πορείες ότι “γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη”, για να αποφυλακιστεί όταν έκανε απεργία πείνας. Που εκβίαζε την ελληνική κυβέρνηση. Τον Κουφοντίνα, που του δίνατε άδεια, που τον βλέπατε και που τον θεωρείτε πολιτικό κρατούμενο. Δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Ένα κάθαρμα, δολοφόνος είναι που βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι».