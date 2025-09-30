ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Gen Χ «μπροστάρης» της κατανάλωσης στην Ελλάδα: Δαπανά 1 στα 4 ευρώ
Οικονομία
07:54 - 30 Σεπ 2025

Η Gen Χ «μπροστάρης» της κατανάλωσης στην Ελλάδα: Δαπανά 1 στα 4 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Έλληνες καταναλωτές της Γενιάς Χ ευθύνονται για περίπου το 25% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που φτάνει το 24%.

Η NielsenIQ (NIQ), σε συνεργασία με το World Data Lab (WDL), δημοσίευσε πρόσφατα την εκτενή έκθεση «The X Factor: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες», εστιάζοντας στη Γενιά Χ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γενιά Χ διαχειρίζεται αγοραστική δύναμη ύψους 15,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από τη συνολική κατανάλωση της Κίνας — ενώ η ετήσια δαπάνη της προβλέπεται να φτάσει τα 23 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035. Στην Ελλάδα και διεθνώς, οι δαπάνες της Γενιάς Χ αναμένεται να αυξηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες την επόμενη πενταετία: Τρόφιμα & Μη Αλκοολούχα Ποτά, Ομορφιά και Αλκοολούχα Ποτά.

Ο Βάιος Δημοράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος της NIQ για Ελλάδα και Βουλγαρία, επισημαίνει: «Η Γενιά Χ στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία. Πολλοί ισορροπούν τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών τους, ενώ συνεχίζουν να δαπανούν τόσο σε βασικά όσο και σε lifestyle προϊόντα. Παρά τις διακυμάνσεις στην οικονομική ασφάλεια, η καταναλωτική τους δύναμη παραμένει ανθεκτική και η επιρροή τους αυξάνεται».

Ο Wolfgang Fengler, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του World Data Lab, προσθέτει: «Η Γενιά Χ λειτουργεί ουσιαστικά ως CFO τριών γενεών — της δικής τους, των παιδιών τους και των γονιών τους. Οι μάρκες και οι λιανέμποροι που επενδύουν σε αυτούς σήμερα θα δουν μετρήσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη απόδοση».

Προτιμήσεις και καταναλωτική συμπεριφορά

Η έρευνα δείχνει ότι η πιστότητα σε μεγάλες μάρκες παραμένει περιορισμένη. Στην Ελλάδα, μόνο το 30% της Γενιάς Χ προτιμά γνωστά brands, το 40% αγοράζει ό,τι χρειάζεται χωρίς να δίνει σημασία στη μάρκα, ενώ το 17% επιλέγει μικρότερα brands, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (13%).

Η Γενιά Χ παραμένει συντηρητική όσον αφορά τα οικονομικά της. Το 66% δηλώνει ότι έχει χρήματα μόνο για τα βασικά, έναντι 46% παγκοσμίως, ενώ μόνο το 3% μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα (11% διεθνώς). Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσει σε premium προϊόντα σε σχέση με άλλες γενιές.

Τεχνολογία και ιδιωτικότητα

Η ελληνική Γενιά Χ υιοθετεί νέες τεχνολογίες πιο προσεκτικά από τον μέσο όρο της ΕΕ:

  • Μόνο το 13% επιτρέπει σε «έξυπνες» συσκευές να παραγγέλνουν προϊόντα αυτόματα (παγκοσμίως 35%).
  • Το 20% χρησιμοποιεί wearables για παρακολούθηση συμπεριφοράς (38% διεθνώς).
  • Το 59% αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα.

Παρά την προσεκτική στάση, η Γενιά Χ προσφέρει ευκαιρίες για τους κατασκευαστές τεχνολογίας και διαρκών αγαθών που δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων.

Ο κ. Δημοράγκας καταλήγει: «Παρά τη θετική μακροοικονομική πορεία της Ελλάδας, οι καταναλωτές της Γενιάς Χ παραμένουν προσεκτικοί και στρατηγικοί. Επηρεάζουν τις αγορές πολλών γενεών και είναι ενεργοί στο omnichannel εμπόριο. Η πίστη τους δεν κερδίζεται εύκολα, απαιτεί συνέπεια, εμπιστοσύνη και απτή αξία. Οι μάρκες που επενδύουν στην αξιοπιστία και τις στρατηγικές εκπτώσεις θα είναι οι κερδισμένοι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέμπτη ημέρα καθυστερήσεων στο Βενιζέλος – Τι ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πέμπτη ημέρα καθυστερήσεων στο Βενιζέλος – Τι ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Τραμπ και Νετανιάχου κατέθεσαν σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα - Διορία 72 ωρών στη Χαμάς
Ειδήσεις

Τραμπ και Νετανιάχου κατέθεσαν σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα - Διορία 72 ωρών στη Χαμάς

Συμφωνία για την απόκτηση 2+2 Ιταλικών φρεγατών – Δένδιας: «Το ελληνικό ναυτικό περνά σε νέα εποχή»
Πολιτική

Συμφωνία για την απόκτηση 2+2 Ιταλικών φρεγατών – Δένδιας: «Το ελληνικό ναυτικό περνά σε νέα εποχή»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία
Οικονομία

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες
Επιχειρήσεις

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ