Η Gen Χ «μπροστάρης» της κατανάλωσης στην Ελλάδα: Δαπανά 1 στα 4 ευρώ

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Έλληνες καταναλωτές της Γενιάς Χ ευθύνονται για περίπου το 25% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που φτάνει το 24%.

Η NielsenIQ (NIQ), σε συνεργασία με το World Data Lab (WDL), δημοσίευσε πρόσφατα την εκτενή έκθεση «The X Factor: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες», εστιάζοντας στη Γενιά Χ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γενιά Χ διαχειρίζεται αγοραστική δύναμη ύψους 15,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από τη συνολική κατανάλωση της Κίνας — ενώ η ετήσια δαπάνη της προβλέπεται να φτάσει τα 23 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035. Στην Ελλάδα και διεθνώς, οι δαπάνες της Γενιάς Χ αναμένεται να αυξηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες την επόμενη πενταετία: Τρόφιμα & Μη Αλκοολούχα Ποτά, Ομορφιά και Αλκοολούχα Ποτά.

Ο Βάιος Δημοράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος της NIQ για Ελλάδα και Βουλγαρία, επισημαίνει: «Η Γενιά Χ στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία. Πολλοί ισορροπούν τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών τους, ενώ συνεχίζουν να δαπανούν τόσο σε βασικά όσο και σε lifestyle προϊόντα. Παρά τις διακυμάνσεις στην οικονομική ασφάλεια, η καταναλωτική τους δύναμη παραμένει ανθεκτική και η επιρροή τους αυξάνεται».

Ο Wolfgang Fengler, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του World Data Lab, προσθέτει: «Η Γενιά Χ λειτουργεί ουσιαστικά ως CFO τριών γενεών — της δικής τους, των παιδιών τους και των γονιών τους. Οι μάρκες και οι λιανέμποροι που επενδύουν σε αυτούς σήμερα θα δουν μετρήσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη απόδοση».

Προτιμήσεις και καταναλωτική συμπεριφορά

Η έρευνα δείχνει ότι η πιστότητα σε μεγάλες μάρκες παραμένει περιορισμένη. Στην Ελλάδα, μόνο το 30% της Γενιάς Χ προτιμά γνωστά brands, το 40% αγοράζει ό,τι χρειάζεται χωρίς να δίνει σημασία στη μάρκα, ενώ το 17% επιλέγει μικρότερα brands, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (13%).

Η Γενιά Χ παραμένει συντηρητική όσον αφορά τα οικονομικά της. Το 66% δηλώνει ότι έχει χρήματα μόνο για τα βασικά, έναντι 46% παγκοσμίως, ενώ μόνο το 3% μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα (11% διεθνώς). Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσει σε premium προϊόντα σε σχέση με άλλες γενιές.

Τεχνολογία και ιδιωτικότητα

Η ελληνική Γενιά Χ υιοθετεί νέες τεχνολογίες πιο προσεκτικά από τον μέσο όρο της ΕΕ:

Μόνο το 13% επιτρέπει σε «έξυπνες» συσκευές να παραγγέλνουν προϊόντα αυτόματα (παγκοσμίως 35%).

Το 20% χρησιμοποιεί wearables για παρακολούθηση συμπεριφοράς (38% διεθνώς).

Το 59% αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα.

Παρά την προσεκτική στάση, η Γενιά Χ προσφέρει ευκαιρίες για τους κατασκευαστές τεχνολογίας και διαρκών αγαθών που δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων.

Ο κ. Δημοράγκας καταλήγει: «Παρά τη θετική μακροοικονομική πορεία της Ελλάδας, οι καταναλωτές της Γενιάς Χ παραμένουν προσεκτικοί και στρατηγικοί. Επηρεάζουν τις αγορές πολλών γενεών και είναι ενεργοί στο omnichannel εμπόριο. Η πίστη τους δεν κερδίζεται εύκολα, απαιτεί συνέπεια, εμπιστοσύνη και απτή αξία. Οι μάρκες που επενδύουν στην αξιοπιστία και τις στρατηγικές εκπτώσεις θα είναι οι κερδισμένοι».