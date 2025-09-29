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Συμφωνία για την απόκτηση 2+2 Ιταλικών φρεγατών – Δένδιας: «Το ελληνικό ναυτικό περνά σε νέα εποχή»
Πολιτική
22:30 - 29 Σεπ 2025

Συμφωνία για την απόκτηση 2+2 Ιταλικών φρεγατών – Δένδιας: «Το ελληνικό ναυτικό περνά σε νέα εποχή»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα προχωρά σε νέα εποχή ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπέγραψε στην Ιταλία μνημόνιο ναυτικής συνεργασίας με την Ιταλία.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την προμήθεια φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini, σε διαμόρφωση 2+2 πλοίων, με στόχο την άμεση ενσωμάτωσή τους στον ελληνικό στόλο.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, πρόκειται για «ένα καθοριστικό βήμα στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», κάνοντας λόγο για νέα εποχή για το ελληνικό ναυτικό.

Οι νέες μονάδες, εξοπλισμένες με προηγμένα συστήματα και δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων στρατηγικής κρούσης, θα ενισχύσουν κατακόρυφα τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Ναυτικού.

Το υπουργείο τονίζει πως η συνεργασία με την Ιταλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμαχιών, που αποσκοπούν στη διατήρηση της σταθερότητας και της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας στην περιοχή.

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