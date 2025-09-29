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Πέμπτη ημέρα καθυστερήσεων στο Βενιζέλος – Τι ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:32 - 29 Σεπ 2025

Πέμπτη ημέρα καθυστερήσεων στο Βενιζέλος – Τι ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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  Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα το χάος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το Σάββατο και την Κυριακή σημειώθηκαν καθυστερήσεις στο 23% και 33% των αφίξεων αντίστοιχα, ενώ το 14% των πτήσεων καθυστέρησε για περισσότερο από μισή ώρα.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τις δύο ώρες, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Η βασική αιτία των προβλημάτων εντοπίζεται στην πρόσφατη απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να μειώσουν τον αριθμό των διαχειριζόμενων πτήσεων ανά ώρα – από 36 σε 28 – επικαλούμενοι υπερβολικό φόρτο εργασίας και ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνικά μέσα. Οι ίδιοι τονίζουν ότι η κανονική χωρητικότητα έχει ξεπεραστεί, με τον αριθμό να φτάνει στις 22 πτήσεις ανά ώρα, και καταγγέλλουν χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης.

Προσπαθώντας να απαντήσει στην κατάσταση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων διαρκεί περίπου δύο χρόνια, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για άμεση επίλυση της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των ελεγκτών ζητάει ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών και μονιμοποίηση προσωρινών λύσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο της αυξημένης θερινής κίνησης. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις προς τη διοίκηση του αεροδρομίου και τις αρμόδιες αρχές για να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα αποκαταστήσουν την ομαλότητα στις πτήσεις και θα περιορίσουν την ταλαιπωρία των επιβατών.

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