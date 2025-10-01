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ΔΕΗ: Αμετάβλητη η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο για τον Οκτώβριο
Οικονομία
13:25 - 01 Οκτ 2025

ΔΕΗ: Αμετάβλητη η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο για τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Οκτώβριο.

Η ΔΕΗ με βάση ενημέρωση απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,129 €/kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της.

Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 0,1148 €/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,119 €/kWh για τον Οκτώβριο.

Στα μπλε τιμολόγια, όπως αναφέρεται, «η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 €/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 €/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

Παράλληλα, προσφέρει μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή.

Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα.

Επιπλέον, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια κ.α.

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.»

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 14:59
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