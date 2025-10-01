Ανδρουλάκης στην απεργιακή συγκέντρωση: Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή για καλύτερη ζωή

Στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή», ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του κόμματος στους χιλιάδες εργαζόμενους που διαμαρτύρονται για την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Στην ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι οι πολίτες ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η ακρίβεια στα βασικά προϊόντα, η αύξηση των ενοικίων και η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, καταδίκασε την εφαρμογή μέτρων όπως το 13άωρο και η εξαήμερη εργασία, τα οποία, όπως είπε, «υπονομεύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

«Σε αυτή την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να παραμένει πολυτέλεια για εκατομμύρια Έλληνες. «Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι στην πρόσφατη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε «ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και τη διασφάλιση πραγματικών εργασιακών συνθηκών για μια πιο ανθρώπινη ζωή».

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ξανά ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί τον μόνο δρόμο για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους.