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ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο - Βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη
Οικονομία
13:22 - 01 Οκτ 2025

ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο - Βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχωρεί σχετικά τον Σεπτέμβριο, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 106,2, από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο

Η υποχώρηση αυτή προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση το Λιανικό Εμπόριο όπου φαίνεται να επανέρχεται η αισιοδοξία μετά τους θερινούς μήνες. Η πτωτική πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται, με τις πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους να περιορίζονται. Στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές έχουν επιδεινωθεί, στοιχείο ενδεικτικό των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Στις Κατασκευές η διόρθωση του δείκτη είναι αναμενόμενη κυρίως στα Ιδιωτικά Έργα, καθώς ο δείκτης κινείται γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες, ενώ στις Υπηρεσίες ο δείκτης υποχωρεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ιδίως για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, πιθανώς επηρέασαν θετικά μέρος των νοικοκυριών, καθώς αμβλύνθηκε η απαισιοδοξία σε κάποιες μεταβλητές, ωστόσο οι εκτιμήσεις από μεγάλο μέρος των νοικοκυριών παραμένουν ακόμη σχετικά αρνητικές.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση στράφηκε σε αρνητικό, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ήπια.

➢ στις Κατασκευές, οι θετικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησαν έντονα και στράφηκαν αρνητικές, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν σημαντικά.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται οριακά.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν ήπια, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

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