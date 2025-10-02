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ΕΛΣΤΑΤ: Στη Eurostat ο Αθανάσιος Θανόπουλος – Διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Οικονομία
10:30 - 02 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Στη Eurostat ο Αθανάσιος Θανόπουλος – Διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 τον διορισμό του Αθανάσιου Θανόπουλου, υπηρετούντος Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Eurostat – European Statistics (DG ESTAT). Η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θα καθοριστεί σε επόμενο χρόνο.

Η Eurostat είναι η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη δημοσίευση ευρωπαϊκών στατιστικών και δεικτών υψηλής ποιότητας, που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών. Αναπτύσσει εναρμονισμένους ορισμούς, ταξινομήσεις και μεθοδολογίες για την παραγωγή των ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές.

Με πολυετείς σπουδές στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και καριέρα άνω των 25 ετών τόσο στο δημόσιο όσο και σε άλλους τομείς, ο Αθανάσιος Θανόπουλος διαθέτει εκτενή γνώση και εμπειρία σε θέματα στατιστικής και οικονομικής πολιτικής. Υπηρετεί ως Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ από το 2016 και διετέλεσε Πρόεδρος της Ομάδας Εταιρικής Σχέσης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS Partnership Group) το διάστημα 2022 - 2024. Έχει εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για τις στατιστικές και έχει συμμετάσχει, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές.

Ως Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ηγήθηκε της πρώτης Ψηφιακής Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών στην Ελλάδα, της κατάρτισης και εφαρμογής της πρώτης εθνικής στρατηγικής για τη στατιστική παιδεία και του εκσυγχρονισμού του ελληνικού στατιστικού συστήματος, και πέτυχε την πλήρη συμμόρφωση της ΕΛΣΤΑΤ με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Ο Αθανάσιος Θανόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει θέση στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης της Eurostat.

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