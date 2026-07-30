COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Με μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες bulk carriers της χρονιάς, η COSCO SHIPPING Development προχωρά στην κατασκευή 15 νεότευκτων Newcastlemax χωρητικότητας 210.000 dwt, επενδύοντας συνολικά 7,92 δισ. γουάν (περίπου 1,17 δισ. δολάρια).

Η παραγγελία κατανέμεται σε δύο κινεζικά ναυπηγεία. Η Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding θα κατασκευάσει 10 πλοία, συνολικής αξίας 5,28 δισ. γουάν, ενώ η Nantong Xiangyu Marine Equipment θα αναλάβει τα υπόλοιπα πέντε, αξίας 2,64 δισ. γουάν.

Το κόστος ανά πλοίο διαμορφώνεται στα 528 εκατ. γουάν, ή περίπου 77,8 εκατ. δολάρια, ενώ οι παραδόσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2030.

Μετά την παράδοσή τους, και τα 15 πλοία θα ναυλωθούν για 20 χρόνια στη Huifeng Shipping, θυγατρική της COSCO SHIPPING Bulk. Το ετήσιο ναύλο έχει οριστεί έως 59,4 εκατ. γουάν (περίπου 8,75 εκατ. δολάρια) ανά πλοίο.

Τα νέα Newcastlemax θα κατασκευαστούν με προδιαγραφές methanol-ready και ammonia-ready, επιτρέποντας μελλοντικές μετατροπές όταν ωριμάσουν οι τεχνολογίες, οι κανονισμοί και οι υποδομές ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα.

Τα πλοία τύπου Newcastlemax αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία bulk carriers που μπορούν να προσεγγίζουν τον λιμένα του Newcastle στην Αυστραλία και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και βωξίτη σε μεγάλες αποστάσεις.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αλλαγές στις εμπορικές ροές και οι κίνδυνοι στα θαλάσσια σημεία διέλευσης αυξάνουν την αξία της κατοχής σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού στόλου.

Η νέα παραγγελία έρχεται να προστεθεί στις 24 ναυπηγήσεις bulk carriers που είχε ανακοινώσει η COSCO SHIPPING Development τον Ιούνιο. Έτσι, από τις αρχές του 2026 ο όμιλος έχει παραγγείλει συνολικά 39 πλοία ξηρού φορτίου, με συνολική συμβατική αξία περίπου 16,58 δισ. γουάν (2,44 δισ. δολάρια).