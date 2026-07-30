ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers
Ναυτιλία
13:14 - 30 Ιουλ 2026

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες bulk carriers της χρονιάς, η COSCO SHIPPING Development προχωρά στην κατασκευή 15 νεότευκτων Newcastlemax χωρητικότητας 210.000 dwt, επενδύοντας συνολικά 7,92 δισ. γουάν (περίπου 1,17 δισ. δολάρια).

Η παραγγελία κατανέμεται σε δύο κινεζικά ναυπηγεία. Η Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding θα κατασκευάσει 10 πλοία, συνολικής αξίας 5,28 δισ. γουάν, ενώ η Nantong Xiangyu Marine Equipment θα αναλάβει τα υπόλοιπα πέντε, αξίας 2,64 δισ. γουάν.

Το κόστος ανά πλοίο διαμορφώνεται στα 528 εκατ. γουάν, ή περίπου 77,8 εκατ. δολάρια, ενώ οι παραδόσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2030.

Μετά την παράδοσή τους, και τα 15 πλοία θα ναυλωθούν για 20 χρόνια στη Huifeng Shipping, θυγατρική της COSCO SHIPPING Bulk. Το ετήσιο ναύλο έχει οριστεί έως 59,4 εκατ. γουάν (περίπου 8,75 εκατ. δολάρια) ανά πλοίο.

Τα νέα Newcastlemax θα κατασκευαστούν με προδιαγραφές methanol-ready και ammonia-ready, επιτρέποντας μελλοντικές μετατροπές όταν ωριμάσουν οι τεχνολογίες, οι κανονισμοί και οι υποδομές ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα.

Τα πλοία τύπου Newcastlemax αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία bulk carriers που μπορούν να προσεγγίζουν τον λιμένα του Newcastle στην Αυστραλία και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και βωξίτη σε μεγάλες αποστάσεις.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αλλαγές στις εμπορικές ροές και οι κίνδυνοι στα θαλάσσια σημεία διέλευσης αυξάνουν την αξία της κατοχής σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού στόλου.

Η νέα παραγγελία έρχεται να προστεθεί στις 24 ναυπηγήσεις bulk carriers που είχε ανακοινώσει η COSCO SHIPPING Development τον Ιούνιο. Έτσι, από τις αρχές του 2026 ο όμιλος έχει παραγγείλει συνολικά 39 πλοία ξηρού φορτίου, με συνολική συμβατική αξία περίπου 16,58 δισ. γουάν (2,44 δισ. δολάρια).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές
Επιχειρήσεις

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά
Ναυτιλία

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων
Ναυτιλία

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

PCT: Kαλλιτεχνικό εργαστήριο στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινεζικής Γλώσσας
Ναυτιλία

PCT: Kαλλιτεχνικό εργαστήριο στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινεζικής Γλώσσας

Η COSCO επαναφέρει κρατήσεις φορτίων από την Άπω Ανατολή προς τη Μέση Ανατολή
Ναυτιλία

Η COSCO επαναφέρει κρατήσεις φορτίων από την Άπω Ανατολή προς τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Magazino
30/07/2026 - 10:28

Culture wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ