Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την παρέμβαση ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, η λειτουργία της κοινότητας δεν συνιστά παράνομη δραστηριότητα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Όπως αναφέρει, αντίθετα, το διεθνές πλαίσιο προβλέπει την προστασία της κοινότητας απέναντι στο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, «απειλεί ευθέως σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τον κοινωνικό χαρακτήρα και την προσφορά της Κοινότητας».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην επείγουσα ειδοποίηση με αριθμό AL GRC 3/2026, την οποία απέστειλαν στις 13 Μαΐου 2026 προς την ελληνική κυβέρνηση τέσσερις Ειδικοί Εισηγητές του ΟΗΕ, αρμόδιοι για το δικαίωμα στη στέγαση, το δικαίωμα στην τροφή, την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών.

Σύμφωνα με την Κοινότητα, στην παρέμβασή τους οι ειδικοί εισηγητές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες και έθεσαν σειρά ερωτημάτων σχετικά με το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τα Προσφυγικά, επισημαίνοντας, όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, ενδεχόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κινδύνους για τη λειτουργία της κοινότητας και το κοινωνικό έργο που επιτελεί.

Παράλληλα, η Κοινότητα αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 60 ημερών στην παρέμβαση των εισηγητών του ΟΗΕ. Όπως υποστηρίζει, η εξέλιξη αυτή «δεν προκαλεί έκπληξη», καθώς θεωρεί ότι η κυβέρνηση δε διαθέτει τεκμηριωμένη απάντηση για το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο, όπως αναφέρει, προωθείται πλέον και ως κεντρική πολιτική επιλογή.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά σε προηγούμενες παρεμβάσεις και αποφάσεις, όπως η ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας στις 27 Απριλίου, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων στις 24 Ιουνίου, με το οποίο ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής να διακόψει το σχέδιό της για τα Προσφυγικά, να μην προχωρήσει σε εξώσεις κατοίκων και να υπάρξει διάλογος με την Κοινότητα ως συνομιλητή επί του θέματος.

Επιπλέον, η Κοινότητα επικαλείται την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, μετά τις συγκεκριμένες εξελίξεις και την παρέμβαση του ΟΗΕ, ενισχύεται η θέση ότι μια ενδεχόμενη εκκένωση των Προσφυγικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατοίκων, αλλά και να επηρεάσει τα δίκτυα αλληλεγγύης και τις δομές κοινωνικής υποστήριξης που λειτουργούν στην περιοχή.

Η ανακοίνωση καταλήγει κάνοντας λόγο για «μία ακόμη μεγάλη νίκη» του πολύμηνου αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής και της κοινότητας, χαρακτηρίζοντάς την «νίκη της κοινωνίας και των κινημάτων» και παρακαταθήκη για μελλοντικές διεκδικήσεις.